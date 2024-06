Sujet de maths au bac 2024 : l'épreuve du jour 1 dévoilée ce mercredi 19 juin

BAC 2024. L'épreuve de mathématiques concerne cette année plus de 170 000 candidats. Le sujet du bac 2024 est dévoilé ce mercredi.

L'essentiel

Les candidats au bac 2024 ayant choisi l'épreuve de mathématiques se retrouvent soit aujourd'hui soit demain devant leur copie, de 14h à 18h.

Le sujet de maths du premier jour de cette session du bac 2024 est disponible aujourd'hui, il est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenariat avec Studyrama.

Un autre sujet sera transmis aux élèves passant l'épreuve le jeudi 20 juin, il sera également disponible sur cette page.

L'épreuve de spécialité est particulièrement importante pour tous les candidats puisqu'elle compte coefficient 16 dans la moyenne finale du bac.

Quels sont les sujets de spé maths au bac 2024 dans les centres étrangers ?

Dans les lycées français de l'étranger, les épreuves du bac ont toujours lieu en amont de celles en métropole et en outre-mer. Pour tous, l'épreuve de mathématiques dure sur deux jours. Les élèves sont convoqués pour l'épreuve du jour 1 ou pour celle du jour 2, et bien évidemment les sujets diffèrent. Linternaute en partenariat avec Studyrama vous propose de découvrir les sujets donnés aux élèves des quatre coins du monde pour l'épreuve de spécialité maths de cette édition 2024 du baccalauréat (Amérique du Nord et Groupe 1).

Sujet du jour 1 :

Sujet du jour 2 :

po po

Quels sont les sujets qui étaient jugés probables cette année ?

Certains sujets tombent régulièrement au bac de spé maths, c'est le cas de la "géométrie dans l'espace", des "suites", des "fonctions exponentielles, fonctions logarithme népérien", du "calcul intégral", des "probabilités : succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli" et du chapitre "continuité et théorème des valeurs intermédiaires". Ce sont donc des thèmes qu'il ne faudra pas mettre de côté, bien au contraire.

À l'inverse, il y a des thèmes moins probables, c'est le cas des "probabilités : sommes de variables aléatoires" et des "probabilités : concentration, loi des grands nombres", mais également des "primitives", de la "convexité", et des chapitres "composée de deux fonctions", "combinatoire et dénombrement" et géométrie dans l'espace : projeté orthogonal d'un point dur une droite, sur un plan". Toutefois, si ces chapitres tombent plus rarement cela signifie qu'ils tombent parfois, il n'est pas à exclure que certains d'entre eux composent les sujets de l'épreuve de spé maths 2024. Il ne faut pas non plus les négliger.

A quelle date les résultats de l'épreuve de mathématiques 2024 seront-ils publiés ?

Une fois l'épreuve de spécialité mathématique terminée, les candidats entrent dans la période d'attente jusqu'à la publication des résultats du bac prévue le 8 juillet 2024.