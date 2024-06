Résultats des législatives 2024 : déjà des tendances sur les élections, qui va gouverner en juillet ?

Les résultats des élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 détermineront quelles formations politiques seront chargées de gouverner la France. Des tendances se dégagent déjà.

C'est peu dire qu'Emmanuel Macron a surpris les Français et l'ensemble du personnel politique en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées, les 30 juin et 7 juillet 2024. Ce scrutin est l'un des plus important de la Ve République, compte tenu du contexte de crise politique dans laquelle se trouve le pays : les résultats de ces législatives 2024 pourraient en effet porter au pouvoir l'extrême droite, si celle-ci, seule ou avec des alliés, parvient à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale.

Dans ce cas de figure, le gouvernement actuel serait démis et le Rassemblement national serait chargé de former une nouvelle équipe ministérielle. Le Premier ministre serait issu du rang de l'extrême droite et Jordan Bardella s'est déjà positionné pour être celui qui serait nommé à Matignon.

La campagne de ces élections législatives qui s'ouvre est pleine d'incertitudes, les résultats ne sont pas écrits d'avance. D'abord parce que les forces politiques en présence sont en phase de reconstitution : la gauche a acté la formation d'un "nouveau front populaire", l'extrême droite attire à elle une partie des cadres de LR et la majorité présidentielle cherche à constituer un projet programmatique et une alliance plus large que l'actuelle, en tendant la main à des socialistes et à une partie de la droite. Chacun de ces trois blocs espèrent pouvoir rassembler, à l'issue des résultats des législatives, le 7 juillet, une majorité autour de leur formation politique.

Quels sont les résultats des sondages sur les élections législatives ?

Les élections législatives se déroulent dans 577 circonscriptions, avec des candidats différents. Ce qui signifient qu'il y a en réalité 577 scrutins. Il est donc très délicat et difficile d'effectuer des sondages nationaux pour rendre compte des résultats de ces législatives 2024. Mais des tendances globales se dégagent, sur les intentions de vote du premier tour.

Le sondage Ifop Fiducial pour LCI - Le Figaro et Sud Radio, effectué les 10 et 11 juin, donne les résultats suivant :

Rassemblement national : 35%

Front populaire : 25%

Majorité présidentielle : 18%

Les Républicains : 9%

Divers gauche : 5%

Reconquête : 4%

Divers droite : 1,5%

Extrême gauche (LO, NPA, POI) : 1%

Droite souverainiste (DLF) : 0,5%

Une projection en nombre de sièges a également été effectué ce début de semaine par Tonu-Harris Interactive. Ce sondeur donne des fourchettes et considère qu'il est probable que le Rassemblement national remporte plus de sièges que ses concurrents, mais ne soit pas en capacité d'obtenir une majorité absolue, nécessaire s'il veut gouverner sans alliance.

© Toluna Harris Interactive pour M6 RTL

Comment fonctionnement les élections législatives ?

Les élections législatives en France s'organisent selon un système majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement le gouvernement. Si une majorité absolue (289 sièges) est atteinte, le gouvernement peut adopter des lois et mettre en œuvre son programme sans besoin de négocier systématiquement avec les autres partis.

Le Président de la République nomme le Premier ministre, souvent issu du parti majoritaire ou de la coalition victorieuse. Le Premier ministre et son gouvernement doivent ensuite obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes.

En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des gouvernements de coalition peuvent se former. Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.