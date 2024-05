Paris : un homme tué en pleine rue, le suspect en fuite

Des coups de feu ont retenti dans le 20ème arrondissement de Paris, ce mercredi après-midi, près d'un bar. L'individu suspecté d'avoir ouvert le feu a pris la fuite à bord d'un deux-roues après avoir mortellement blessé un homme.

Un différend qui se termine en meurtre. Ce mercredi 15 mai, vers 15h30, un homme a ouvert le feu près d'un bar du 20ème arrondissement de Paris, situé rue des Envierges selon les informations d'Actu17. Le coup de feu a touché une victime qui n'a pas survécu à ses blessures selon une source policière citée par Le Parisien. Une femme a, elle, été blessée par des éclats de verre. L'homme suspecté d'être l'auteur du tir a pris la fuite à bord d'un deux-roues, un scooter ou une moto, et est toujours recherché.

Les faits se sont déroulés sous les yeux de nombreux témoins et d'après les premiers éléments, une dispute aurait éclaté entre le suspect et la victime décédée avant que le mis en cause ouvre le feu. Le maire (PS) du 20ème arrondissement de Paris, Eric Pliez, a également indiqué au Parisien qu'il s'agissait "a priori d'un différend" : "Deux hommes qui discutent, en viennent aux mains et l'un qui sort une arme. Il y a eu trois coups de feu, les pompiers n'ont rien pu faire. Il y a des témoins, des gens qui étaient accoudés en terrasse, les coiffeuses, beaucoup de monde."

Qui est la victime ?

La victime décédée serait un homme d'une trentaine d'années selon le journal francilien et serait l'un des gérants associés du salon de coiffure situé à quelques pas du bar où les coups de feu ont été tirés, rue des Envierges. L'homme serait "très connu dans le quartier" selon les confidences de témoins au canard.

Le suspect aurait blessé la victime au niveau des "côtes" selon un témoin sur place interrogé par Le Parisien. Un autre individu dit avoir vu la victime essayer de trouver refuge dans le bar-restaurant. Un client de l'établissement aurait tenté de prodiguer les premiers soins, sans succès.