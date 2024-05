Attaque à la grenade à Aubervilliers : les deux blessés connaissent-ils les assaillants ?

Deux individus à bord d'un scooter ont jeté une grenade sur une voiture vide jeudi soir. Situées à proximité, deux personnes ont été blessées dans l'attaque. Une enquête a été ouverte.

Jeudi soir, vers 20h30, deux personnes ont été blessées à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) après l'explosion d'une grenade. D'après les informations de BFMTV, deux hommes sur un scooter ont jeté une grenade en direction d'une voiture Nissan Micra, vide. Les faits se sont produits au niveau des rues Hertault et Moutier. Deux passants ont été blessés, dont un grièvement. Les suspects, eux, ont pris la fuite.

Deux blessés, des victimes collatérales ?

L'explosion a créé un mouvement de foule dans la rue. Sur les deux personnes blessées, un homme qui passait a vélo a été gravement touché au bras, et présente des plaies importantes au visage. Alors qu'il a été hospitalisé vers l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, son pronostic vital est toujours engagé ce vendredi matin. La deuxième victime, une femme, a été blessée au doigt et transportée vers l'hôpital Avicenne. Mais alors, les blessés ont-ils un lien avec les auteurs des faits ? Selon les premiers éléments de l'enquête, "les deux personnes blessées semblent être des victimes collatérales" indique BFMTV.

L'enquête ouverte jeudi soir permettra de faire la lumière sur cette affaire et de préciser les raisons et les circonstances de l'agression, au même titre que le lien potentiel entre les deux fuyards et les blessés. La voiture visée, elle, appartient à deux personnes qui rendaient visite à des amis dans cette rue ce soir-là. Selon une source policière auprès de BFMTV, "des éclats traversants ont été retrouvés à 15 mètres de distance dans un restaurant kebab". Ce qui atteste de la violence de l'attaque.

Une secteur connu pour le trafic de stupéfiants

Une source policière indique au Parisien que le secteur était connu pour abriter un trafic de stupéfiants. Pas plus tard que la semaine dernière, un homme "hautement impliqué dans le trafic de stupéfiants" était tué par balles à Dugny. Dix jours auparavant, trois personnes avaient également perdu la vie en moins de 48 heures à Sevran, toujours sur fond de trafic de stupéfiants.

Concernant l'attaque d'Aubervilliers, c'est une grenade de modèle défensive et de manufacture yougoslave qui a été retrouvée sur les lieux de l'attaque. Il s'agit d'un modèle particulièrement dangereux, et régulièrement retrouvé par les policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis. L'enquête a été confiée au service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Deux suspects sont actuellement recherchés.