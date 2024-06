Montmorency : plusieurs seaux remplis de produits chimiques découverts dans un appartement , trois personnes interpellées

Plusieurs seaux à l'intérieur desquels se trouvaient des produits chimiques ont été découverts, samedi 1er juin, dans un appartement de Montmorency (Val-d'Oise), révèle BFMTV.

Un secteur totalement bouclé. Trois personnes ont été interpellées, samedi 1er juin, après la découverte de plusieurs seaux remplis de produits chimiques, révèle BFMTV. La découverte a été faite par les policiers dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Montmorency, dans le Val-d'Oise.

Appelés aux alentours de 20h30 pour une odeur suspecte dans un logement, les sapeurs-pompiers de la ville se sont rendus sur place pour procéder aux premières vérifications. N'ayant pu découvrir l'origine de l'odeur, ce sont finalement les forces de l'ordre, qui, également alertées, ont découvert des seaux au nombre de quatre à l'intérieur desquels se trouvait une quantité de produits chimiques. Plusieurs faux documents d'identité ont aussi été découverts sur place.

Les analyses toujours en cours

Afin de permettre aux spécialistes de la police scientifique dépêchés sur place, un périmètre de sécurité a été mis en place par les agents, et neuf personnes ont dû être évacuées. En tout, trois personnes ont été interpellées à la suite de cette découverte, a confirmé Pierre Sennes, le procureur de Pontoise au Parisien. Respectivement âgés de 37, 49 et 47 ans, les trois mis en cause sont deux hommes et une femme. Tous trois ont été emmenés dans les locaux de la division de criminalité organisée et spécialisée du Val-d'Oise pour y être entendus. Placés en garde à vue, ils seraient inconnus des services de renseignement.

Dans le but de lever tous les doutes sur les intentions des personnes interpellées, un observateur de la sous-direction antiterroriste a également été dépêché sur place pour analyser le profil des suspects, rapporte BFMTV. Ce dimanche 2 juin, des analyses sur les produits chimiques découverts étaient par ailleurs toujours en cours.