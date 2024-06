Cercueils à la tour Eiffel : l'étonnant profil des suspects arrêtés

Trois suspects ont été interpellés dans l'affaire dite des cercueils déposés au pied de la tour Eiffel. Placés sous le statut de témoins assistés, ils ont été libérés ce lundi.

Samedi 1er juin, cinq cercueils recouverts d'un drapeau français avec la mention "soldat français de l'Ukraine" ont été déposés vers 9 heures du matin au pied de la tour Eiffel, devant touristes et Parisiens. Après une rapide intervention des forces de l'ordre, il a été acté que les cercueils ne contenaient finalement aucun corps, mais simplement du plâtre. Trois individus au profil étonnant ont été interpellés et placés en garde à vue, après avoir d'abord pris la fuite à pied.

Alors que les suspects sont pour ainsi dire inconnus des forces de l'ordre et autres services de renseignement, Lazar L. a été identifié comme étant le conducteur de la camionnette. Né en juin 1985 en Bulgarie, il a été interpellé dans la foulée, à proximité du pont de l'Alma. D'après une source proche du dossier, dont TF1 Info rapporte les propos, il a expliqué avoir été payé pour déposer deux hommes et leur cargaison au pied de la Dame de fer. Assurant n'avoir jamais vu ses complices avant la veille des faits, il a expliqué être arrivé le vendredi de Bulgarie. Et de préciser au sujet des bières : "J'ai vu les cercueils... Je leur ai demandé de les ouvrir pour m'assurer qu'aucun corps n'était dedans." Selon des informations recueillies par TF1, il semble que le conducteur de la camionnette ait été en contact avec l'un des individus impliqués dans l'affaire dite des "mains rouges". Dans la nuit du 13 au 14 mai dernier, des mains rouges avaient été taguées sur le mur des Juste du mémorial de la Shoah. Une affaire qui pourrait avoir été commanditée dans le but de déstabiliser et appuyer sur les clivages de la société française.

Interpellés plus tard dans l'après-midi de samedi à la gare routière de Bercy, alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans un bus à destination de Berlin, les deux autres suspects ont été identifiés en tant que Yevhen D., un jeune homme né en décembre 2007, résident en Allemagne, mais titulaire d'un passeport ukrainien, et Mohamed H., un Allemand né en janvier 1999. Tous deux se seraient rencontrés une première fois à Berlin avant de se retrouver en France pour cette affaire. Sans emploi et affirmant avoir besoin d'argent, les trois inconnus ont confié avoir accepté cette mission rémunérée : 120 euros pour le conducteur et 400 euros pour les deux autres. Présentés lundi à un juge d'instruction, les trois coéquipiers ont été placés sous le statut de témoins assistés et laissés libres, rapportent TF1 et LCI lundi soir. Les deux individus ayant déposé les cercueils font tout de même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec rétention administrative.