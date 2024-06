Chaudeney-sur-Moselle : deux morts, un enfant de 5 ans sur place... Les premiers éléments de l'enquête

Deux enquêtes ont été ouvertes après la découverte de deux corps sans vie dimanche 2 juin, en Meurthe-et-Moselle.

Drame familial en Meurthe-et-Moselle. Dimanche 2 juin, tandis qu'un homme âgé de 48 ans était retrouvé pendu sous un pont situé sur la commune de Dommartin-lès-Toul, à quelques kilomètres de là, son épouse, âgée de 39 ans, était retrouvée morte au domicile familial à Chaudeney-sur-Moselle. Très vite, la piste du féminicide semble avoir été privilégiée. Une information de L'Est républicain depuis appuyée par la substitut du procureur de la République, Elsa Pincet, qui a notamment révélé que la femme avait été "manifestement tuée".

Deux enquêtes sont en cours, a, de son côté, fait savoir le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste. L'une a été ouverte pour "recherche des causes de la mort" et confiée à la communauté de brigades de gendarmerie de Dommartin-lès-Toul. Elle vise à éclaircir les circonstances exactes de la mort du mari. De son côté, la police judiciaire a été chargée de l'enquête en flagrance du chef de "meurtre sur conjoint", qui porte sur le décès de la femme, relaie France Bleu.

En arrivant au domicile familial, les gendarmes ont par ailleurs découvert la présence de l'enfant du couple, âgé de 5 ans. Il a été confié à ses grands-parents, précise L'Est républicain. Les autopsies des deux corps ont été ordonnées et devraient avoir lieu dans les prochains jours, a déclaré le procureur de la République. En France, un féminicide est enregistré tous les trois jours en moyenne, soit près d'une centaine par an.