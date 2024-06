Mort de l'artiste Ben, en direct : "une balle dans la tête", ce que l'on sait de son décès

"Benjamin Vautier, connu pour ses « écritures » déclinées, a fait rêver, grandir et réfléchir toute une génération de jeunes gens. Formé à l’École de Nice, il choisit de s’installer sur les hauteurs de Saint-Pancrace en 1975. Son art lui a permis de voir grand. Reconnu de tous, en France et à l’international, il est toujours revenu dans le Sud, chez lui ! Notre région perd un de ses artistes" écrit sur X (ex-Twitter) Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

11:47 - Représentant du mouvement Fluxus

Né le 18 juillet 1935 à Naples, Benjamin Vautier aura réalisé près de 12 000 peintures. Les plus connues, et les plus nombreuses, celles composées de mots, de phrases, d'expressions humoristiques ou révélatrices d'une époque. Il faisait partie des derniers représentants du mouvement Fluxus, mettant en avant aux antipodes des codes, des écoles et des académies.