Fête de la musique à Paris : deux militaires impliqués dans une attaque au couteau ? Ce que l'on sait

Après une rixe dans le 14e arrondissement de Paris, ce vendredi, une personne a été gravement blessée, mais son pronostic vital n'est plus engagé depuis ce midi. Quatre individus sont en garde à vue, dont deux militaires.

Vendredi 21 juin, sur les coups de deux heures du matin, en marge de la Fête de la musique, un homme a été grièvement blessé au couteau pendant une rixe a appris l'Agence France Presse (AFP) de source policière. Au total, six personnes sont impliquées dans cette bagarre. L'homme sérieusement touché à été transporté vers un hôpital parisien. Le soir-même, son pronostic vital était engagé, ce qui n'est plus le cas depuis ce samedi midi. Les quatre autres victimes sont blessées plus légèrement.

Une enquête ouverte pour "tentative d'homicide volontaire"

Les faits se sont déroules dans le 14e arrondissement de Paris, au niveau de la rue Didot, devant un immeuble. Quatre personnes sont en garde à vue et une enquête pour "tentative d'homicide volontaire" a été confiée au commissariat du 14e arrondissement" de la capitale précise, ce jour, le procureur de Paris. "Les investigations se poursuivent afin de déterminer le déroulement exact des faits et le degré d'implication de chacun des mis en cause" précise le parquet.

Un militaire aurait fait usage d'un couteau

Vendredi soir, la police est appelée pour une rixe sur la voie publique. Cinq personnes, blessées, sont évacuées par les pompiers. D'après les premiers éléments de l'enquête, deux militaires auraient abordé une femme, avant que la situation ne s'envenime. Une altercation a lieu avec le compagnon de cette femme et un ami. "L'un des militaires a alors sorti un couteau" et a blessé "plusieurs personnes" indique cette même source auprès de l'AFP.

Les deux soldats ont été interpellés pour violences volontaires par arme blanche. L'ami du compagnon ainsi qu'une quatrième personne ont également été conduits à l'hôtel de police de l'avenue du Maine, dans le 14e arrondissement. Tous ont été placés en garde à vue.