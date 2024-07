Mort de Célya : les causes du décès résultent de "faits d'une extrême violence"

Le corps de la petite Célya âgée de six ans, a été découvert dans la nuit après le déclenchement du dispositif "alerte-enlèvement". Selon un premier examen externe du corps, sa mort serait la conséquence de "faits d'une extrême violence". Suspect principal, son beau-père a été interpellé et placé en garde à vue.

Une mort d'une extrême violence. Le corps de la petite Célya âgée de 6 ans, a été retrouvé sans vie près de la voiture de son ravisseur âgé de 42 ans. C'est le ministère de la Justice qui en a fait l'annonce sur X ce samedi à 1 heure du matin après la levée du dispositif "alerte-enlèvement" qui avait été déclenché la veille. Appréhendé non loin du lieu où a été découvert le corps de la fillette, le principal suspect et beau-père de la victime s'est laissé interpeller "sans heurts" mais armé d'un couteau, selon les déclarations en conférence de presse du procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet. Il a depuis été placé en garde à vue pour "tentative de meurtre sur conjoint, enlèvement et meurtre sur mineur de moins de 15 ans".

D'après les premiers éléments de l'enquête, le beau-père de Célya se serait jeté sur la fillette vendredi soir, en la plaquant violemment sur le sol. Tentant de protéger son enfant, la mère de Célya est intervenue auprès de son conjoint avant de recevoir plusieurs coups de couteau de la part de celui qui partageait sa vie depuis deux ans et qui a ensuite pris la fuite à bord de son véhicule en emmenant de force la fillette. "Neuf plaies peu profondes" ont été relevées sur elle, a indiqué Frédéric Teillet qui a précisé que les jours de la mère de famille ne sont plus en danger. Auditionnée ce samedi sur son lit d'hôpital, la mère de Célya a évoqué auprès des enquêteurs un "coup de folie" de la part de son compagnon qui souffrirait de troubles psychologiques et qui serait un consommateur régulier de stupéfiants. Les heures précédant les faits, ce dernier aurait ainsi consommé à plusieurs reprises de la cocaïne.

Photo diffusée par la Gendarmerie nationale le 12 juillet 2024 du compagnon de la mère de Célya. © Gendarmerie nationale

Des "faits d'une extrême violence"