Incendie de Nice : un assassinat ? La piste de la préméditation se renforce

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a provoqué la mort de sept personnes dont quatre enfants à Nice. Une enquête de flagrance pour incendie volontaire a été ouverte par le procureur de la République.

En direct

10:27 - "Des gens ont dispersé de l'essence dans la cage d'escalier" Le maire de Nice Christian Estrosi indique disposer d'images qui démontrent "très clairement qu'il y a eu des gens cagoulés qui, un peu avant 3 heures du matin, ont dispersé de l'essence dans la cage d'escalier, qui a pris feu" au micro de BFMTV.

10:10 - Comment le feu s'est-il propagé ? "Malheureusement, le feu qui semble être parti de la cage d'escalier a généré ce qu'on appelle une accumulation de gaz chaud dans la partie supérieure de l'immeuble. Et ensuite, c'est un phénomène d'embrasement généralisé selon les termes techniques des sapeurs-pompiers, qui a provoqué un incendie survenu dans l'étage supérieur de l’immeuble" explique Benoît Huber, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes auprès de France Bleu Azur. D'après la préfecture, le feu serait parti du deuxième étage, avant de se propager dans les étages par la colonne sèche.

09:56 - Gabriel Attal et Gérald Darmanin en route pour Nice Selon les informations de BFMTV, le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, tous deux démissionnaires, se rendront à Nice ce jeudi indique Matignon. Ils devraient arriver sur place entre 11h30 et 12h30.

09:49 - "Bouleversée", Michèle Tabarot adresse ses "sincères condoléances aux familles endeuillées" "Bouleversée après cette tragédie à Nice qui a fait sept victimes dont trois enfants dans l’incendie d’un appartement. Sincères condoléances aux familles endeuillées. Je salue l’intervention courageuse de nos Sapeurs-Pompiers qui ont évité un bilan humain encore plus dramatique" souligne Michèle Tabarot, députée des Alpes-Maritimes sur X.

09:42 - Charles Anges Ginésy "sans voix et dans une tristesse infinie" "Je suis sans voix et dans une tristesse infinie face au drame de l’incendie effroyable de la rue Santoline à Nice qui a fait 7 victimes. J’ai une pensée d’immense soutien pour leurs familles. Je tiens également à saluer le courage des pompiers du SDIS06 pour leur intervention" indique Charles Anges Ginésy, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes sur X( ex-Twitter).

09:31 - Un homme de 45 ans s'est défenestré, il est décédé Ce matin, six corps ont été retrouvées dans l'appartement et "un homme de 45 ans est décédé après s'être défenestré pour échapper aux flammes" révèle Benoît Huber, chef de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes dans les colonnes de France Bleu Azur. Au moins 10 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'appartement sinistré, il s'agissait d'une famille d'origine comorienne.

09:20 - La police scientifique de Marseille est arrivée BFMTV indique la présence du laboratoire de police scientifique de Marseille sur les lieux de l'incendie. Des policiers techniques et scientifiques sont également déployés pour effectuer des relevés et tenter déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou non. Les spécialistes n'ont pas encore pu pénétrer dans l'appartement sinistré qui est toujours en cours de sécurisation par les pompiers, ce jeudi 18 juillet sur les coups de 9h20.

09:15 - Trois personnes cagoulées sont entrées dans l'immeuble Les images de vidéosurveillance montrent bien l'entrée de trois personnes cagoulées dans l'immeuble concerné par l'incendie. Une information qui vient d'être confirmée par le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Borré, qui s'est rendu sur place ce jeudi matin.

09:12 - Un potentiel règlement de compte ? Alors que enquêteurs se penchent désormais sur l'hypothèse d'un départ de feu dans la cage d’escalier de l'immeuble, les premiers éléments de l'enquête et notamment les images de vidéosurveillance ont permis de mettre en lumière des "personnes cagoulées" qui auraient pu se trouver dans le secteur au moment des faits. Un élément qui pourrait laisser entrevoir une préméditation des faits. De là à envisager un règlement de compte ? La suite de l'enquête le dira.

09:01 - Christian Estrosi confirme la piste criminelle et salue les secours "Je me suis entretenu avec Gérald Darmanin sur ce drame qui pourrait être d’origine criminelle. J’ai demandé au ministre de mobiliser les forces de sécurité pour assurer la sécurité des habitants et éviter de nouveaux actes après ce drame pour lequel la piste criminelle est privilégiée (...) Je salue la mobilisation des pompiers, des policiers et des services de secours cette nuit. Les services de la ville sont tous mobilisés pour accompagner les familles et les personnes sinistrées" écrit le maire de Nice sur X.

08:57 - Éric Ciotti fait part de son "immense émotion" "Immense émotion à la suite d’un terrible incendie rue de la Santoline dans le quartier des Moulins à Nice. Malgré la courageuse intervention des policiers et des sapeurs pompiers 7 personnes dont 1 enfant sont décédées et 1 personne en urgence absolue et trois autres ont été intoxiquées.

08:56 - La réaction de Renaud Muselier, président de la région PACA "Solidarité, et grande émotion : la Région Sud de tout cœur aux côtés des Niçois après le terrible incendie aux Moulins. Le bilan est un véritable cauchemar : le feu a tué au moins 7 personnes. J’adresse aux familles des victimes mon soutien total face à ce drame terrible" écrit ce matin Renaud Muselier, président de la région PACA sur X.

08:52 - Le crime pourrait-il être qualifié d'assassinat ? "Tout semble démontrer qu'il y ait une origine criminelle" déclare Christian Estrosi, le maire de Nice sur France Bleu Azur. Voilà pourquoi, il n'est pas à exclure que l'incendie ait été prémédité, ce qui signifierait que le crime pourrait être qualifié d'assassinat. Un homme de 23 ans qui s'est défenestré a été transporté vers l'hôpital de Pasteur 2, il est en urgence absolue. À ce stade, le bilan n'est pas définitif.

08:41 - Des "personnes cagoulées" aperçues sur les lieux ? Alors que l'origine criminelle est privilégiée, que ce soit par le maire de la ville Christian Estrosi ou le procureur de la République de Nice Damien Martinelli, la police judiciaire de Marseille apporte ce jeudi matin de nouveaux éléments. "De ce que nous avons pu analyser sur les images de vidéosurveillance, des personnes cagoulées auraient pu être aperçues dans le secteur" rapporte l'élu niçois dans les colonnes de France Bleu Azur.