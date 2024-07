Incendie à Nice : qui sont les deux hommes en garde à vue ? Des suspects toujours recherchés

Une deuxième personne a été interpellée et placée en garde à vue, le dimanche 21 juillet, dans l'affaire de l'incendie qui a fait sept morts à Nice. L'individu est soupçonné d'être un des incendiaires, deux autres suspects sont toujours recherchés.

Un homme soupçonné d'être à l'origine de l'incendie mortel sur à Nice a été interpellé. L'individu est la deuxième personne a être arrêtée et placée en garde à vue dans le cadre de cette affaire, il a été interpellé en région parisienne dans l'après-midi du dimanche 21 juillet par le BRI nationale selon les informations de BFMTV. L'homme ferait partie des trois incendiaires responsables du feu qui s'est déclaré dans un immeuble niçois du quartier populaire des Moulins dans la nuit du 17 au 18 juillet, vers 2h30 du matin. Sept personnes ont perdu la vie dans cet incendie et trois autres victimes ont été blessées, dont une a été hospitalisée en état d'urgence absolue. Trois jeunes enfants et un adolescent font partie des victimes.

Si un des suspects a été interpellé, deux autres auteurs présumés de l'incendie sont toujours recherchés. Les images de vidéosurveillance ayant filmé l'incendie ont montré la présence de trois personnes rentrant dans l'immeuble avant le départ de feu et quittant les lieux à l'heure de l'incendie. La première personne placée en garde à vue le 19 juillet n'est pas un des auteurs présumés, mais un de leurs proches considéré comme "intéressant" pour l'enquête selon une source proche du dossier auprès du Figaro.

Un crime sur fond de trafic de drogue ?

Une enquête a initialement été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort" mais a été requalifiée en "destruction volontaire par incendie en bande organisée et ayant entraîné la mort" et "association de malfaiteurs en vue de la commission de faits de destruction volontaire par incendie en bande organisée".

La piste criminelle est donc privilégiée. Selon les premiers éléments de l'enquête et les images de vidéosurveillance, trois personnes cagoulées se sont introduites dans l'immeuble dans la nuit avant d'en ressortir peu de temps après en prenant la suite. Trois départs de feu aux trois premiers étages se sont alors déclarés.

"La piste de faits intervenant dans le cadre d'un conflit sur fond de trafic de stupéfiants, sans lien avec les victimes et leur famille, est explorée", a précisé le procureur jeudi. La famille victime pourrait, en effet, ne pas avoir été la cible des criminels. Selon Le Parisien, l'homme qui était visé par les incendiaires n'était pas présent dans l'immeuble au moment des faits, pas plus que ses proches. La famille comorienne aurait donc été une victime collatérale. Il convient toutefois de rester prudent pour le moment sur le motif de passage à l'acte qui n'a pas été confirmé.