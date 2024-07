Une pétition lancée par Pierre Niney, Nagui, Hugo Clément et Brigitte Bardot recueille 300 000 signatures

Une pétition pour réclamer la libération de Paul Watson, éco-activiste, défenseur des baleines et fondateur de Sea-Shepered a été lancée après son arrestation au Groenland. De nombreuses célébrités font partie des signataires.

Dimanche 21 juillet, le capitaine Paul Watson, cofondateur de l'organisation environnementale Greenpeace et fondateur de Sea Shepered a été arrêté en arrivant à Nuuk, au Groenland, à bord du navire John-Paul-DeJoria. L'activiste américano-canadien faisait escale dans le territoire autonome sous autorité danoise pour se ravitailler en carburant. Lui et son équipage composé de 25 bénévoles s'apprêtaient à poursuivre leur route vers le passage du Nord-Ouest dans le cadre de l'opération Kangei Maru, une mission ayant pour but d'intercepter un navire baleinier usine japonais dans le Pacifique Nord.

Pourquoi Paul Watson a-t-il été arrêté ?

"Nous sommes venus arrêter Paul en raison d'un mandat d'arrêt émis par le Japon" a déclaré le chef de l'équipe d'assaut de la police fédérale danoise sur les lieux de l'arrestation. En cause, une notice rouge de l'organisation Interpol, en raison d'un mandat d'arrêt international émis à la demande du Japon, 12 ans en arrière, pour des activités anti-chasse à la baleine en Antarctique qui auraient causé des dommages et blessures en 2010.

"Les missions de Sea Shepherd sous le commandement du capitaine Paul Watson avaient permis de soustraire aux harpons japonais plus de 5000 baleines. Cela avait valu à Paul Watson des accusations d'" écoterroriste" émanant du gouvernement japonais" précise l'association Sea Shepered sur son site officiel. Ce mardi, le média d'investigation Vakita annonce que "le président Emmanuel Macron s'est saisi du dossier et que la diplomatie française est à l'œuvre pour tenter d'obtenir la libération de Paul Watson".

Menacé d'extradition vers le Japon

Paul Watson est actuellement en détention provisoire, il risque l'extradition vers le Japon ainsi qu'une peine potentiellement très sévère. Pour l'heure, les autorités japonaises n'ont ni réagi, ni confirmé la moindre négociation sur son arrestation et/ou son extradition. Une porte-parole des autorités japonaises a simplement déclaré que les gardes-côtes locaux "continueront à prendre les mesures appropriées en coordination avec les entités concernées".

Selon les proches de l'activiste, s'il est extradé, Paul Watson risque de finir ses jours derrière les barreaux : "On sait que si ça se produit, nous ne le reverrons jamais" indique Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, des propos relayés dans les colonnes du Monde. De plus, les chefs d'accusation dont il pourrait faire l'objet ne sont pas connus. "Les systèmes judiciaire et carcéral japonais sont totalement inadaptés et attentatoires aux droits humains" met en garde l'avocat François Zimeray dans le quotidien.

Une pétition lancée pour réclamer sa libération

Voilà pourquoi, une pétition pour demander la libération de Paul Watson s'est rapidement mise en place, avec le soutien de nombreuses personnalités sensibles à la cause environnementale. À l'origine, le journaliste Hugo Clément à demandé au chef de l'Etat Emmanuel Macron "de contacter la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, pour exiger la libération immédiate de Paul Watson". Rapidement, plusieurs personnalités comme Pierre Niney, Nagui, Brigitte Bardot, Stéphane Bern, Shaka Ponk ont signé cette pétition. "Il faut tout faire pour sauver Paul" alerte Brigitte Bardot dans Le Parisien. "Nous sommes profondément révoltés qu'un homme qui a dédié sa vie à protéger des animaux menacés soit aujourd'hui arrêté à la demande d'un État qui ne respecte pas la loi" déclarait de son côté Hugo Clément. Actuellement, la pétition rassemble plus de 332 000 signataires.

Qui est Paul Watson ?

Eco-activiste, Paul Watson a dédié sa vie à la défense de l'environnement et des écosystèmes. Co-fondateur de Greenpeace, il créé ensuite Sea Shepered pour mener "des actions plus directes". Sabordages d'embarcations, sabotages... L'organisation est conne pour ses actions coup de poing, notamment pour dénoncer la destruction de la faune marine et la sur-pêche. L'homme de 73 ans a fait de la défense des baleines dans l'Antarctique du sud, son cheval de bataille. Il a déjà mené des dizaines de campagnes risquées pour harceler et empêcher des navires de chasser les cétacés.