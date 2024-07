DIRECT. Attaque contre la SNCF : piste, revendication... Où en est l'enquête ?

Plusieurs pistes sont envisagées pour tenter d'expliquer le sabotage de lignes de train SNCF. L'arrestation de 45 membres d'Extinction Rébellion annoncée par Gérald Darmanin s'est soldée par la remise en liberté de 44 d'entre eux.

Sommaire Attaque contre la SNCF, le direct

Que s'est-il passé ?

Qui sont les auteurs de l'attaque ? L'essentiel Plusieurs lignes SNCF ont été sabotées dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juillet, bloquant ainsi le trafic sur de nombreux axes.

L’action a été revendiquée avec un mail envoyé à plusieurs médias samedi. L’auteur anonyme assure avoir voulu impacter les Jeux olympiques.

Les enquêteurs restent prudents au sujet de la piste du mail : "Le ton du mail, sa forme, le décalage entre les faits et le jour d’envoi nous interroge", note une source proche du dossier auprès de 20 Minutes.

Trois pistes principales retiennent pour l'instant l'attention des enquêteurs : une attaque commanditée par une mouvance d'ultra-gauche, une ingérence étrangère et enfin, la participation de membres internes à la SNCF.

Ce mardi, l'écologiste Marine Tondelier a fustigé le bilan de Gérald Darmanin sur l'arrestation de 45 membres d'Extinction Rébellion après les sabotages des lignes à grande vitesse : "44 ont été relâchés sans aucune suite. Certains ont passé onze heures en garde à vue pour avoir collé un autocollant dans le métro. Les JO c'est pas jojo", a-t-elle déclaré sur France 2.

En direct

12:11 - Une ingérence étrangère ? "Trop tôt pour le dire" selon Darmanin Ce lundi, sur France 2, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoquait la piste d'une implication étrangère : "Qui est responsable ? Soit c'est de l'intérieur, soit c'est commandé de l'étranger, c'est trop tôt pour le dire. Il y a un an, un ressortissant russe de 40 ans était interpellé et placé en détention provisoire, soupçonné de vouloir "déstabiliser" les JO de Paris. Voilà pourquoi, la piste d'une ingérence étrangère et notamment provenant de Moscou fait partie des options pour le gouvernement français. De son côté, la Russie nie en bloc. Pour le porte-parole du Kremlin, il s'agit "d'informations mensongères" visant "à rendre la Russie responsable de tout ce qui se passe". 11:56 - La piste de l'ultra-gauche n'est pas écartée Dès samedi, Gérald Darmanin a évoqué la piste de l'ultra-gauche. "Un certain nombre d'éléments recueillis devraient permettre de savoir assez rapidement qui est responsable (...) C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche déclarait-il également ce lundi. "La question est de savoir s'ils ont été manipulés ou est-ce que c'est pour leur propre compte" questionne le Premier flic de France sur France 2. 11:42 - Une complicité interne à la SNCF ? Plusieurs éléments laissent à penser que les sabotages ont pu bénéficier d'une complicité interne à la SNCF. Notamment le caractère coordonné de l'attaque ainsi que la fine connaissance du réseau. Gabriel Attal évoquait le soit-même "une forme de connaissance pour savoir où frapper". Hier, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui d'un acte "bien ciblé, ça n'a pas été fait au hasard". Pour la SNCF, la question est bien moins tranchée. Il "suffit de regarder une carte de France du réseau et vous voyez où sont les points de connexion entre les bifurcations de lignes à grande vitesse" peut-on lire dans les colonnes de Ouest France. 11:25 - Marine Tondelier fustige Gérald Darmanin après l'arrestation de militants écologistes Ce mardi, l'écologiste Marine Tondelier a fustigé le bilan de Gérald Darmanin sur l'arrestation de 45 membres d'Extinction Rébellion après les sabotages des lignes à grande vitesse : "44 ont été relâchés sans aucune suite. Certains ont passé onze heures en garde à vue pour avoir collé un autocollant dans le métro. Les JO c'est pas jojo", a-t-elle déclaré sur France 2. "Par son obsession contre quelques militants écolos inoffensifs, Gérald Darmanin rate souvent sa cible" poursuit-elle.

En savoir plus

Le réseau SNCF a été victime de trois actes de sabotages sur son réseau TGV dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet. Dans un communiqué, l’entreprise ferroviaire a informé que « des incendies volontaires [avaient] été déclenchés pour endommager [leurs] installations ». Les lignes TGV Atlantique, Est et Nord ont été touchées, ce qui a entrainé des retards et des annulations pour les trains à destination ou au départ des gares Montparnasse, du Nord et de l’Est. Un « acte de malveillance » a été déjoué pour le réseau Sud-Est.

Le parquet a ouvert une enquête pour "détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation", "dégradations et tentatives de dégradations par moyens dangereux en bande organisée", "atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée", et "association de malfaiteurs en vue de commettre ces crimes et délits".

Un mail anonyme revendiquant l'attaque au nom d'une volonté de saboter les Jeux olympiques a été envoyé à plusieurs médias samedi 27 juillet. Lé rhétorique du texte rappelle celle de la mouvance d'ultragauche. Les enquêteurs étudient cette piste mais questionnent l'authenticité de cette revendication. La piste d'une ingérence étrangère est également retenue. Enfin, la précision des sabotages laisse penser à une participation interne à la SNCF.