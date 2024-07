Cantal : une terrasse s'effondre lors d'un mariage faisant un mort et quatre blessés graves

La terrasse de la salle polyvalente de Saint-Pierre, dans le Cantal, s'est effondrée alors qu'on y célébrait un mariage. Une personne est morte et quatre ont été transportées à l'hôpital en urgence absolue.

Le drame s'est produit aux alentours de 18h15, samedi 27 juillet. Un mariage commençait à peine à être célébré dans la salle polyvalente de Saint-Pierre, dans le Cantal. Les invités étaient réunis sur la terrasse en bois de 100 m² lorsque celle-ci a cédé, selon les informations de France Bleu Pays d'Auvergne. La préfecture du département rapporte qu'une femme de 69 ans est décédée d'un arrêt cardiaque et que quatre autres ont été transportées à l'hôpital en urgence absolue, sans toutefois que leur pronostic vital ne soit engagé. 35 personnes, qui ont été blessées, mais moins gravement, ont également été transportées à l'hôpital.

Selon le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mauriac, Fabrice Allaizeau, à BFMTV, "des professionnels de secours étaient présents dans ce mariage", ce qui a grandement facilité l'intervention des secours.

Une cellule d'urgence médico-psychologique ouverte

Les secours ont rapidement été dépêchés sur place, parmi lesquels "les pompiers, les gendarmes et la protection civile", accompagnés de "quatre hélicoptères, 20 véhicules, 57 sapeurs-pompiers" ainsi que des renforts venus de Corrèze et du Puy-de-Dôme, explique la préfecture.

Le plan Orsec, un plan de secours d'urgence déployé en cas d'événements graves, a été déclenché dans plusieurs hôpitaux de la préfecture. Ceux de Mauriac et d'Aurillac, où les blessés sont soignés, sont concernés par le plan blanc, un plan spécifique d'urgence sanitaire dans les établissements de santé. Une cellule médico-psychologique a également été ouverte pour les victimes et témoins du drame. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Selon les premières études, la salle construite en 2010 était régulièrement utilisée et pouvait accueillir jusqu'à 240 personnes. Daniel Salvary, le maire de la commune, a assuré à BFMTV que la salle était "expertisée comme toutes les salles communales".