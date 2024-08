Avalanche dans le Mont-Blanc : un mort, des blessés... L'origine de l'accident identifiée

Un drame s'est produit cette nuit dans le massif montagneux.

Drame dans les Alpes. Une avalanche meurtrière s'est déclenchée dans le massif montagneux, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 août 2024. Un groupe de 15 personnes a été emporté par la chute d'un bloc de glace, alors qu'ils se trouvaient à 4100 mètres d'altitude, au sommet du mont Tacul, l'un des sommets du massif du Mont-Blanc. Dans un communiqué de presse, la préfecture de Haute-Savoie a indiqué qu'une personne a été tuée dans l'avalanche et quatre autres ont été blessées. Les 10 autres personnes s'en sont sorties indemnes, ont précisé les services de l'Etat.

Les premiers éléments rapportés par les autorités indiquent que le drame s'est produit vers 3 heures du matin. En pleine nuit, une chute de sérac (bloc de glace) s'est produite de manière "naturelle" et a emporté cinq des 15 alpinistes qui progressaient dans leur ascension. Le déploiement d'hélicoptères, de brigades cynophiles ainsi que de divers véhicules du SDIS et du SAMU ont permis de prendre en charge l'ensemble du groupe. L'ensemble des victimes a été évacué vers les établissements hospitaliers de Sallanches et Annecy.