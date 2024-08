Une femme et une enfant poignardées en plein cœur de Londres

L'attaque s'est produite en début d'après-midi.

Panique dans Londres en ce début d'après-midi. Une femme et une petite fille ont été poignardées, ce lundi, en plein coeur de la capitale britannique. L'attaque s'est produite à Leicester Square, non loin des rives de la Tamis et de Buckingham Palace, en début d'après-midi, comme l'a annoncé la police de Westminster sur les réseaux sociaux. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, les victimes sont donc une femme, âgée de 34 ans, et une petite fille, âgée de 11 ans. Elles ont toutes deux été emmenées à l'hôpital. Aucune information supplémentaire sur leur état de santé n'a encore été communiquée. En parallèle, l'assaillant a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.