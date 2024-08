Incendies dans l'Hérault : le feu fixé à Frontignan, un autre progresse encore

L'incendie qui s'est déclaré entre Gigean et Frontignan, dans l'Hérault, est fixé ce lundi 19 août, mais des reprises de feu sont possibles. Un autre feu frappe le département et n'est pas encore maitrisé.

C'est l'un des incendies les plus importants de l'été 2024 : plus de 320 hectares ont brûlé dans l'Hérault. Le feu s'est déclaré dans l'après-midi du dimanche 18 août, vers 15 heures, entre Gigean et Frontignan à 150 mètre de l'autoroute A9 et a progressé en direction du sud sous l'effet du vent. L'incendie a pu être fixé par les sapeurs-pompiers a annoncé la préfecture de l'Hérault, François-Xavier Lauch, sur France Bleu Hérault dans la matinée du lundi 19 août.

Pas moins de cinq canadairs, trois dash et deux hélicoptères bombardiers ont été mobilisés pour endiguer la progression des flammes depuis dimanche après-midi et ont mené plus de 150 largages. 200 véhicules ont également été engagés au sol en renfort de 450 sapeurs-pompiers qui ont continué à contenir les flammes et à neutraliser les reprises de feu dans la nuit de dimanche à lundi. Jusqu'à 600 soldats du feu ont été mobilisés dimanche avec la venue en renfort de 200 pompiers des Bouches-du-Rhône.

Un autre feu "n'est pour l'instant pas fixé"

Si l'incendie qui a brûlé entre Gigean et Frontignan est fixé, il fait toujours l'objet d'importants risques de reprises et nécessite encore l'intervention des pompiers. Les soldats du feu sont en parallèle mobilisés sur un autre incendie qui s'est déclaré dans la pinède à l'ouest de l'Hérault, à Nissan-lez-Ensérune. Ce feu "n'est pour l'instant pas fixé" et a brûlé 60 hectares a indiqué François-Xavier Lauch à France Bleu. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, est attendu dans le département ce lundi. Les deux feux risquent d'être attisés par le vent alors que des rafales allant jusqu'à 50 km/h sont attendues ce lundi.

Les origines des feux inconnues

Les causes des deux incendies sont pour l'heure inconnues. "On n'écarte rien à ce stade" a affirmé le préfet de l'Hérault. Criminelles ou accidentelles, les origines des feux sont humaines dans neuf cas sur dix comme le répètent les différents services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) depuis quelques années.

Les feux n'ont fait aucun blessé dans l'Hérault même si quelques dégâts matériels sont à déplorer : une maison détruite par les flammes ainsi que quelques autres infrastructures. La ville de Frontignan a toutefois activé son plan de sauvegarde communal et évacué plusieurs habitants ainsi qu'un camp de gens du voyage au nord de la ville. Une quinzaine de personnes ont été accueillies dans le gymnase de la commune avant de pouvoir regagner leurs domicile dans la nuit.