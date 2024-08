Naufrage d'un voilier en Sicile : des recherches toujours en cours

Six personnes sont toujours portées disparues après le naufrage du Bayesian, le voilier sur lequel elles se trouvaient. L'homme d'affaires Mike Lynch et sa fille Hannah font partie des disparus, alors qu'une personne est décédée.

Terrible drame en mer. Il était aux alentours de 5 heures du matin ce lundi lorsqu'un voilier a coulé au large de Porticello, une ville côtière située à environ 15 kilomètres à l'est de Palerme. Baptisé Bayesian et mesurant 56 mètres de long, 12 passagers et 10 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'embarcation battant pavillon britannique au moment du naufrage. Si quinze personnes, dont un bébé et sa mère, ont pu être secourues, six personnes restent pour l'heure toujours portées disparues. Une personne, dont le corps a été retrouvé à l'intérieur de l'épave du voilier, est elle, décédée.

Alors que les recherches pour retrouver les personnes qui étaient à bord se poursuivent, le directeur de la protection civile sicilienne, Salvo Cocina, a indiqué à l'Agence France-Presse (AFP) que l'entrepreneur de la tech britannique Mike Lynch et sa fille Hannah faisaient partie des disparus. Âgé de 59 ans, l'homme d'affaires est le fondateur de l'éditeur de logiciels Autonomy. Un hélicoptère, des plongeurs et des navires des gardes-côtes sont notamment mobilisés autour de l'épave du voilier, qui a été localisé à 50 mètres de profondeur, pour les retrouver. Quant à son épouse Angela Bacares, cette dernière est saine et sauve. Elle a été admise dans un hôpital local après avoir été légèrement blessée dans le naufrage.

Sur la route d'une trombe marine

Stationné à environ 700 mètres du port de Porticello, le voilier se trouvait en pleine mer lorsqu'il a été touché par une trombe marine. Colonne d'air et d'eau en rotation, le phénomène météorologique très dangereux est de plus en plus souvent observé en Europe. Témoin du drame, un pêcheur de la ville sicilienne a indiqué à l'agence de presse ANSA avoir vu le bateau couler. Tout illuminé au moment du naufrage, "une journée de vacances normale passée joyeusement en mer s'est transformée en tragédie", a-t-il expliqué.

Selon plusieurs médias italiens, un second voilier, lui aussi présent en mer à proximité du Bayesian, est rapidement intervenu afin de porter assistance aux personnes présentes à bord avant l'arrivée des secours.