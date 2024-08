Angoulême : un homme met le feu à la mairie, les démineurs mobilisés

Un homme s'est introduit dans la mairie d'Angoulême avec un bidon d'essence pour y mettre le feu ce mercredi 21 août 2024. Le suspect a été neutralisé tandis qu'une opération de police et de secours est en cours.

Un homme a tenté de mettre le feu à la mairie d'Angoulême ce mercredi 21 août à la mi-journée. L'individu s'est introduit dans le bâtiment muni d'un bidon d'essence et "s'est dirigé vers le bureau des élus" rapporte un témoin auprès de la Charente Libre. Le suspect a toutefois été neutralisé par les forces de police après que des employés de la mairie ont donné l'alerte. Les agents de la police municipale, déjà présents sur place, ont dû faire usage d'une arme à feu pour arrêter l'incendiaire et l'ont blessé. L'homme a été pris en charge et évacué par les secours. Mis à part le suspect, aucune personne n'a été blessée. Le ministre de l'Intérieur démissionnaires, Gérald Darmanin a exprimé son soutien au maire d'Angoulême.

Les faits se sont déroulés vers 12h30 : le suspect a garé son véhicule devant la mairie avant de s'introduire dans le bâtiment où il a répandu de l'essence. Des témoins employés à la mairie décrivent un "homme en treillis militaire, assez costaud, avec un bidon" et indiquent que "l'alarme incendie s'est déclenchée moins de cinq minutes après" son arrivée. "Il y avait de la fumée du côté du bâtiment des élus et on a entendu des coups de feu, sans savoir si cela venait de la police ou du monsieur en tenue militaire" ont ajouté les témoins à la Charente Libre.

Un suspect "inconnu des services de police"

Une enquête a été ouverte a annoncé le préfet de Charente, Jérôme Harnois, dans un point presse en début d'après midi. Le suspect est un homme de 46 ans, de nationalité française et "absolument inconnu des services spécialisés" a-t-il précisé. Selon le déroulé des faits, les policiers se trouvaient sur place quand ils ont été alertés par les assistantes témoins de la scène et ont d'abord tenté de "maitriser l'individu avec un tonfa, et vu la virulence de l'individu, ont fait usage à plusieurs reprises de leur arme à feu". Quant à l'incendie qui s'est déclenché dans la mairie d'Angoulême, il a été "rapidement" maîtrisé selon le préfet de Charente et le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont.

Les démineurs sur place

Le véhicule de l'individu neutralisé est toujours stationné devant la mairie. Selon le journal local, des inscriptions en arabe reprenant la prière des morts sont visibles. Des démineurs sont attendus sur place pour inspecter le véhicule et les alentours. Une importante opération de police est également en cours en centre-ville d'Angoulême et la mairie a été évacuée. Le secteur autour du bâtiment est bouclé et les habitants sont invités à éviter les lieux. Le maire d'Angoulême a précisé que le "périmètre de sécurité est maintenu autour de la mairie jusqu'à nouvel ordre".