Corse : un enlèvement suspecté après la disparition inquiétante d'un restaurateur

Ange-Antoine Agnetti, restaurateur corse quadragénaire, n'a pas été vu depuis une semaine. Ce jeudi, une information judiciaire a alors été ouverte pour "enlèvement" et "séquestration".

Cela fait une semaine qu'Ange-Antoine Agnetti, restaurateur corse de 41 ans, n'a plus donné signe de vie. Il n'a plus été aperçu depuis vendredi dernier en fin d'après-midi alors qu'il serait parti "faire une partie de pêche, de chasse ou une promenade", selon ses proches auprès des autorités. Il serait parti à pied en direction de Saint Marie Siché.

Dès le lendemain, ses proches ont signalé sa disparition. Des battues citoyennes ont alors été menées pour retrouver sa trace, mais en vain. Sa voiture a été découverte aux alentours du village de Campo, à proximité de chemins très fréquentés par les chasseurs et pêcheurs de la région. A l'intérieur du véhicule se trouvait son téléphone portable et ses clés de voiture étaient posées sur l'une des roues.

Dimanche, un appel à témoin a été lancé par les gendarmes après quelques recherches aériennes avec hélicoptère et drones ainsi qu'avec des spécialistes de la montagne et une équipe cynophile sur le terrain mais elles ont toutes été infructueuses. Une enquête avait alors été ouverte pour disparition inquiétante. Selon la description des gendarmes, le restaurateur mesure 1m70, pèse 80 kilos et a les cheveux bruns. Il portait un short, un t-shirt, un sac-banane noir et des baskets le jour de sa disparition. Il n'est pas connu de la justice, "mais a un environnement qui l'est", selon une source policière auprès de France Bleu.

La piste de l'enlèvement désormais privilégiée

Suite à des investigations avec "des auditions de témoins, des fouilles de véhicules et des opérations de perquisition", comme le précise le parquet, l'enquête a été requalifiée pour "enlèvement" et "séquestration" avec l'ouverture d'une information judiciaire ce jeudi.

"Une information judiciaire contre X a été ouverte des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sans libération avant le septième jour et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ", a dévoilé Anthony Garcia, le substitut du procureur d'Ajaccio, à Corse Matin. Les investigations sont donc désormais entre les mains d'un juge d'instruction.