Disparition de Lina : de nouvelles révélations sur le principal suspect

Samuel Gonin, principal suspect dans l'affaire Lina, adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin depuis un an, s'est suicidé en juillet dernier. Le profil de l'homme se précise.

Près d'un an après la disparition de Lina, 15 ans, un homme est suspecté d'être lié à l'affaire, avant de se suicider en juillet dernier. Il s'agit de Samuel Gonin, âgé de 43 ans. BFMTV révèle ce vendredi 30 août de nouvelle informations concernant ce père de famille, considéré comme le principal suspect dans cette disparition.

Le 10 juillet dernier, le quarantenaire s'est pendu après avoir laissé une lettre, adressée à ses enfants. "Il va écrire 'Je ne sais plus me contrôler, ça va trop vite, je souffre trop et c'est mieux ainsi'", rapporte auprès de BFMTV Valentin Collin, journaliste à l'Est Républicain Besançon.

L'enquête autour de la disparition de Lina piétinait alors que les gendarmes tentaient d'identifier toutes les voitures qui ont emprunté la route départementale sur laquelle la jeune fille a été aperçue pour la dernière fois le 23 septembre 2023. Les enquêteurs s'intéressent à une Ford Puma gris clair, volée et immatriculée en Allemagne. Ils retrouvent les traces du véhicule dans une fourrière à 800 kilomètres des lieux, à Narbonne. L'ADN de Lina y est retrouvé, et un suspect est identifié pour la première fois. Il s'agit de Samuel Gonin, interpellé au volant de ce même véhicule en janvier.

Un "monsieur-tout-le-monde"

Père de deux jeunes enfants, Samuel Gonin semble mener une vie banale. Il est apparu dans les colonnes de la presse locale en 2016, où il raconte avoir perdu puis retrouvé 700 euros en liquide dans un centre commercial. Il raconte avoir dépensé pour les cadeaux de Noël de ses enfants.

L'homme est décrit comme un touche-à-tout : il a été commercial, vendeur de véhicules ou encore professeur d'ébénisterie dans un lycée professionnel. "C'était quelqu'un de très apprécié par les élèves et les autres professeurs", assure Frédéric Chabord, directeur du lycée. "C'était quelqu'un d'assez discret mais de très impliqué dans le projet pédagogique".

En 2023, son attitude change lorsqu'il se sépare de son épouse et s'éloigne de son père. "Il disparaît une première fois. Il va nous envoyer des SMS, à moi et à sa maman, en nous disant que c'est fini pour lui, pour cette vie-là", se rappelle Edmée, son ancienne compagne. "Au début, il dit qu'il a envie de se suicider. Donc sa maman appelle la police pour faire une alerte disparition." Il est alors admis en hôpital psychiatrique.

Condamné à 15 mois de prison avec sursis après avoir forcé les barrières d'un péage

A sa sortie, il vole 5 000 euros à sa compagne et devient addict à la cocaïne. Un mois avant la disparition de Lina, il tente de voler le sac d'une femme âgée de 90 ans. "Je l'ai retenue. Il m'a traînée, je suis tombée sur les genoux et il me tirait toujours avec mon sac. Il m'a fait retomber sur mon bras, qui s'est cassé, et il s'est enfui", détaille la femme.

Trois heures plus tard, il vole une supérette en menaçant la caissière. C'est ce même jour qu'il apparaît au volant de la voiture dans laquelle l'ADN de Lina est retrouvé.

Six mois plus tard, il écope de quinze mois avec sursis après avoir forcé les barrières d'un péage où des douaniers tentent de le contrôler alors qu'il était en direction de l'Espagne. En juillet dernier, il est de nouveau interpellé pour des affaires de vols. 12 jours avant son audience, il décide de se suicider.

Rien ne prouve pour le moment qu'il aurait assassiné la jeune fille, dont la trace ou le corps n'ont pas été retrouvés.