Affaire Pélicot : ce que les enfants savaient de leur père, suspecté de dizaines de viols organisés

Dominique Pelicot, père de trois enfants, est accusé d'avoir drogué sa femme puis d'avoir contacté des hommes pour la violer pendant une dizaine d'années.

Ce lundi s'ouvre le procès d'une terrible affaire devant la Cour criminelle départementale du Vaucluse, à Avignon. 51 hommes sont accusés de viol aggravé sur Gisèle Pelicot alors qu'elle était droguée par son mari au Temesta, un puissant anxiolytique. Selon les faits allégués, les viols avaient lieu dans la maison familiale alors que la femme était inconsciente et ont duré près de dix ans. Les enquêteurs en auraient décompté au moins 92.

C'est en 2020 que Dominique Pélicot a finalement été interpellé, mais pour une autre affaire. Il était accusé d'avoir filmé sous les jupes de femmes au supermarché. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont alors découvert des vidéos des sévices sexuels subis par sa femme, qui était victime de perte de mémoire. Devant les enquêteurs, Dominique Pélicot avoue alors éprouver du plaisir à voir sa femme subir des actes qu'elle refusait habituellement.

Parmi les hommes, qui étaient recrutés en ligne, accusés d'avoir participé à ces sévices sexuels, se trouvent différents profils : pompier, militaire, chauffagiste, infirmier, surveillant de prison... Certains sont mariés et même parents. La plupart étaient inconnus de la justice et ont entre 21 et 68 ans. Beaucoup se défendent en assurant qu'ils pensaient participer à un jeu libertin. Ils recevaient pourtant des consignes avant leur arrivée. Le procès devrait durer quatre mois et les accusés encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Un père "insoupçonnable"

Dominique Pélicot est un ancien commercial à la retraite et a vécu cinquante ans avec sa femme. Ils ont eu trois enfants. Depuis que l'affaire a été révélée, Gisèle a quitté le Vaucluse et vit recluse avec le soutien de ses enfants et de ses petits-enfants. Les trois enfants sont totalement perdus, raconte leur avocat, Me Antoine Camus, comme le rapporte France Bleu. "Qui est cet homme qui les a élevés ? De qui sont-ils les enfants ? Que valent leurs souvenirs d'enfance ? Les anniversaires, les vacances ? C'est une vie entière qui, à l'âge de 40, 45 et 50 ans, vole en éclats".

Selon les avocats de leur mère, ils se rendent compte qu'ils ne connaissaient rien de lui. "Sont-ils vraiment les enfants d'un monstre ? Sont-ils les enfants d'un psychopathe ?", s'interroge-t-il. Lors du procès, ils vont faire face à celui qu'ils pensaient être "le père et le mari parfait".

Malgré les petites absences de leur mère lors de certaines réunions de famille, les enfants ont indiqué qu'ils ne se doutaient de rien et que leur père ne s'était jamais montré violent ou n'avait pas eu de comportement déplacé. "Avec mes frères, nous étions très proches de notre père. C'était inimaginable !", a raconté Caroline Darian à Paris Match. Cette dernière a d'ailleurs découvert des photos d'elle en sous-vêtements sur l'ordinateur de son père.