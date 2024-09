Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 4 septembre 2024, 5 millions d'euros en jeu

La FDJ met en jeu 5 millions d'euros pour son tirage du loto ce mercredi 4 septembre. Encore quelques heures pour tenter de remporter la somme !

Cinq millions d'euros ! C'est le jackpot du tirage du Loto ce mercredi soir, proposé par la Française des jeux (FDJ). Et il vous reste quelques heures pour jouer. Dépêchez-vous tout de même un peu, il n'est possible de valider sa ou ses grilles que jusqu'à 20h15 ! Cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour vous ? Il faudra attendre ce soir pour le savoir, et connaître les résultats du tirage, ainsi que les 10 codes gagnants, mais aussi le Joker+ et l'option du second tirage. Tous les résultats du Loto seront livrés ici même vers 21 heures.

"Vendredi 13" vous portera-t-il chance ? Pour ce jour pas comme les autres, la FDJ a déjà annoncé qu'elle organisait un Super Loto. Au programme : un jackpot de 13 millions d'euros ! Mais ça ne s'arrête pas là. Cinquante chanceux seront tirés au sort et remporteront 20 000 euros chacun, quoi qu'il arrive. Plus que neuf jours à attendre pour découvrir qui seront les heureux élus. Et vous pouvez d'ores et déjà jouer sur le site internet de la Française des jeux ou directement en point de vente. À noter que pour tenter de remporter cette cagnotte exceptionnelle, il faudra débourser 3 euros au lieu des 2,20 euros habituellement demandés pour jouer une grille composée d'une combinaison classique. Avis aux amateurs !