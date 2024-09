Disparition d'Emile : ces analyses qui pourraient confirmer la piste criminelle ou non

Près de 6 mois après la découverte des ossements du petit Émile, l'enquête concernant sa mort se poursuit et le procureur de la République assure que l'hypothèse criminelle n'est pas écartée.

Le 8 juillet 2023, échappant à la vigilance de sa famille, Émile, 2 ans et demi, disparaissait dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il y a un peu plus de cinq mois, des " ossements " correspondant au corps du garçonnet avaient été retrouvés à proximité du village, mettant fin à des mois de recherches. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé. Selon BFMTV, l'analyse génétique de ses ossements est terminée, la piste criminelle n'est pas totalement exclue. Loin de là, même. Contacté par la chaîne d'information, le procureur de la République, assure que "l'hypothèse criminelle est toujours d'actualité".

Le laboratoire saisi par les juges d'instruction aurait terminé les expertises sur les ossements du petit garçon. L'analyse sur les vêtements réalisée à Bordeaux est toujours en cours. Des conclusions sont attendues à la fin du mois de septembre. Toutes ces analyses devront pouvoir déterminer si un tiers est intervenu dans la mort du petit garçon ou, par exemple, si son corps a été déplacé. Une petite dizaine d'enquêteurs sont toujours sur ce dossier et des centaines d'auditions ont déjà eu lieu. Contactée TF1, Me Isabelle Colombani, l'avocate des grands-parents d'Émile, confirme qu'ils attendent beaucoup de ces résultats scientifiques qui, pourraient relancer l'enquête autour de la mort du jeune enfant.

Vu une dernière fois par deux témoins

Le petit garçon originaire de La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) avait disparu le samedi 8 juillet 2023 près du domicile de ses grands-parents, situé au hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Émile avait échappé à la vigilance de sa famille aux alentours de 17h30 et avait été vu une dernière fois par deux témoins au même moment déambulant dans une pente menant à la résidence de ses grands-parents.