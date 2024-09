À Grenoble, un agent municipal tué par balles, ce que l'on sait

Un agent municipal est décédé des suites de ses blessures après avoir reçu deux balles dans le thorax dimanche matin. Il tentait de retenir un chauffard, responsable d'un accident de la route à Grenoble, qui lui a alors tiré dessus.

La nouvelle est tombée en début d'après-midi. L'agent municipal qui s'est fait tirer dessus dans le centre-ville de Grenoble dimanche 8 septembre au matin a succombé à ses blessures. Il avait été touché par deux balles en pleine poitrine vers 7h30, alors qu'il tentait d'empêcher la fuite d'un chauffard.

"La ville de Grenoble, l'ensemble de ses agent-es et élu-es sont sous le choc devant cet acte inqualifiable, d'une violence extrême, qui a visé l'un de ses agents qui exerçait ses missions municipales ce dimanche matin", a réagi la ville dans un communiqué, peut-on lire sur BFMTV.

Selon le parquet, les faits se sont déroulés à la suite d'un "accident de la circulation à proximité de la mairie de Grenoble". "Le responsable de l'accident a tiré deux coups de feu sur un employé municipal qui aurait cherché à l'empêcher de s'enfuir", a décrit le parquet à la presse, confirmant une information du Le Dauphiné Libéré.

Le tireur toujours recherché

Une Audi a percuté violemment une Peugeot 2008 boulevard Jean Pain, devant la mairie de Grenoble, détaille France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. L'agent, "a priori" dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits, a tenté d'empêcher la fuite du conducteur de l'Audi. Le chauffard a alors tiré plusieurs coups de feu dans la direction de l'agent. Il a été touché à deux reprises au thorax. Le tireur est en fuite. Le parquet a ouvert une enquête et l'a confiée à la police judiciaire (SLPJ) de Grenoble, qui recherche "activement" le tireur, a indiqué le procureur. Une cellule de veille psychologie à destination du personnel de la ville sera mise en place dès lundi par la municipalité.

L'agent est l'un des chefs de service de propreté de la ville, précise France Bleu. Il travaillait dans le secteur du pars Paul-Mistral dimanche matin. En solidarité avec leur collègue, qui est entre la vie et la mort, les agents du service de propreté de Grenoble ont décidé de ne pas nettoyer les marchés de la commune cet après-midi. "On n'est plus en sécurité dans la ville, notre chef vient aider et il se fait tirer dessus comme un chien. C'est scandaleux", a réagi Virgile, agent de la ville, au micro de France Bleu.