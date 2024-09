Une enfant de 3 ans sévèrement traumatisée après ce geste violent d'une prof

Une enseignante de maternelle a été filmée en train de frapper une petite fille de 3 ans le jour de la rentrée, dans une école du 15ème arrondissement de Paris. La victime présente depuis les signes d'un traumatisme sévère.

La rentrée scolaire a viré au cauchemar pour cette petite fille. L'enfant, âgée de trois ans, faisait sa première rentrée à l'école maternelle des Frères-Voisins, située dans le 15e arrondissement de Paris, quand elle a été violentée par une professeure, le 4 septembre 2024. La scène a été filmée par un parent d'élève, la mère d'une autre fillette, dont la présence ne semble pas avoir été remarquée par la maîtresse d'école. Les images montrent une petite fille en train de pleurer et une adulte lui donnant un coup dans le dos. L'enfant parait tomber sous la force de la frappe. L'élève, qui continue de pleurer, est ensuite mise au coin et aspergée d'un produit liquide par la professeure qui déclare : "Voilà, ça fait du bien là ?"

Ce n'est que le lendemain que la mère de l'enfant frappée a été mise au courant des faits, quand un parent d'élève lui montre la vidéo de son enfant se faisant malmener par la professeure. Elle comprend alors que les plaintes exprimées par sa fille la veille au soir, après la première journée d'école, au sujet d'un coup que lui a donné la maîtresse ne sont pas exagérées. La mère de l'enfant a porté plainte contre la professeure au commissariat d'Issy-les-Moulineaux et a remis une copie de la vidéo à la police.

L'affaire doit désormais être traitée et deux enquêtes, une pénale et l'autre administrative, ont été ouvertes. Elle a déjà suscité une réaction de la ministre de l'Education, Nicole Belloubet, qui a dénoncé une scène "choquante et inacceptable" dans l'enceinte d'une école. La ministre a décidé la "suspension immédiate" de l'enseignante et a demandé l'ouverture "sans délai" d'une procédure disciplinaire ce mardi 10 septembre, une semaine après les faits.

L'enfant victime d'un "traumatisme sévère psychologique"

Si la rentrée n'est pas évidente pour tous les enfants, la scène qu'a vécue cette petite fille pour son premier jour de classe a créé un "traumatisme sévère psychologique" selon le médecin généraliste qui l'a examinée le 6 septembre et dont les conclusions sont relayées par BFMTV. L'enfant est "perturbée" et "angoissée" et n'est pas retournée en classe depuis les violences qu'elle a subies selon sa mère également citée par la chaîne d'information en continu. De nouveaux examens médicaux sont prévus avec d'autres professionnels de santé. Mais "il faudra du temps et des spécialistes pour remettre [la petite fille] sur pied" selon l'avocate de la famille Me Vanessa Edberg, invitée de BFMTV ce 10 septembre.

"Un enfant n'a pas à subir un acte de violence et surtout pas dans une école, c'est une contradiction radicale. Nous prenons les choses très au sérieux", a réagi le recteur de l'académie de Paris, Bernard Beignier. Ce dernière a assuré son "soutien complet" à la famille et à la victime. Concernant le profil de l'enseignante, il explique que son dossier ne révèle rien et qu'elle pratique "depuis de très nombreuses années", en maternelle qui pus est selon le maire du 15ème arrondissement de Paris, Philippe Goujon. La professeure qui exerce depuis une dizaine d'années dans l'école des Frères-Voisins a été reçue le 6 septembre par la directrice de l'établissement et une inspectrice. Elle a reconnu les faits et a présenté ses excuses à la famille.