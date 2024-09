Rentrée scolaire 2024 : une liste de nouveautés importante et beaucoup d'incertitude

La rentrée scolaire a eu lieu ce lundi 2 septembre pour les quelque 12 millions d'élèves français de la maternelle au supérieur. De nouvelles mesures entrent en vigueur pour les élèves.

Les quelque 12 millions d'élèves français font leur rentrée scolaire ce lundi 2 septembre 2024. Une rentrée qui s'accompagne de nombreuses nouveautés et d'autant d'incertitudes, le prochain locataire du ministère de l'Education étant loin d'être connu, comme son souhait ou non de poursuivre la politique de Gabriel Attal puis Nicole Belloubet rue de Grenelle dans les prochains mois... La ministre démissionnaire de l'Education a d'ailleurs laissé planer le doute sur certaines des orientations de cette rentrée 2024, en les présentant en conférence de presse le 27 août dernier.

Cette rentrée scolaire 2024 doit marquer un tournant significatif avec l'introduction de plusieurs mesures inédites, qui touchent tant les habitudes vestimentaires des élèves que leur usage des nouvelles technologies. Au cœur de ces changements, deux initiatives majeures ont été mises en place : l'expérimentation de l'uniforme scolaire dans certains établissements et l'instauration d'une pause numérique dans plusieurs collèges. Ces nouveautés, encore en phase de test, suscitent diverses réactions parmi les élèves, les parents et les professionnels de l'éducation.

L'uniforme à l'école, stop ou encore ?

Parmi les changements les plus notables, l'introduction de l'uniforme scolaire dans une centaine d'écoles à travers le pays a attiré l'attention. Cette initiative, qui vise à promouvoir l'égalité entre les élèves, est perçue par beaucoup comme un moyen de gommer les disparités sociales qui peuvent se refléter à travers les vêtements et redonner une forme de discipline dans les établissements. Ces uniformes, financés conjointement par l'État et les communes, sont distribués gratuitement aux élèves, un avantage financier pour les familles. Les tenues sont composées de vêtements simples : un pull gris et un polo blanc, avec une seule couleur imposée pour le bas, le bleu marine. Cependant, Nicole Belloubet n'a pas donné d'indication sur la poursuite du test ou sur une éventuelle généralisation.

Une autre mesure testée cette année attire l'attention : la pause numérique dans 200 collèges. Cette initiative impose aux élèves de déposer leurs téléphones portables dans des casiers dès leur arrivée à l'école et de ne plus y avoir accès durant toute la journée, y compris pendant les récréations. L'objectif est double : réduire l'exposition aux écrans et prévenir les violences en ligne, un phénomène de plus en plus préoccupant chez les jeunes. La pause numérique pourrait être généralisée à l'ensemble des collèges dès janvier 2025, mais une fois encore, son avenir est incertain.

Une constante néanmoins, pour cette rentrée scolaire 2024 comme pour les précédentes, le ministère a décidé de mettre l'accent sur les savoirs fondamentaux - le français et les mathématiques - mais aussi sur l'accompagnement des élèves avec davantage de soutien ou une meilleure prise en charge.

Les évaluations se généralisent au primaire : elles sont introduites cette année en CE2 et CM2

"Le dédoublement des classes de maternelle en grande section se poursuit" en zone d'éducation prioritaire, a insisté indiqué la ministre démissionnaire le 27 août.

Le nouveau brevet des collèges "se dessine", a indiqué la ministre, et les nouvelles modalités d'évaluation de la session 2025 ont été revues : le contrôle continu passe à 40% de la note contre 50% aujourd'hui. L'obtention du diplôme ne sera pas obligatoire pour entrer au collège, comme l'avait pourtant promis Gabriel Attal.

Une " prépa seconde" sera proposée à des élèves volontaires qui n'ont pas obtenu le brevet pour renforcer leurs savoirs.

Le téléphone portable est interdit au collège d'abord lors d'une expérimentation dans 200 collèges, puis dans tous les collèges de France, en janvier 2025.

Les programmes de français et de maths du primaire ont été réécrits "pour être plus clairs, plus détaillés et orienter sur ce que doivent savoir les élèves en fin de chaque année" et entreront en vigueur "dès la fin des affaires courantes pour entrer en vigueur en septembre 2025".

La date de la "grande" rentrée scolaire de septembre a été fixée au lundi 2 septembre 2024 pour tous les élèves, de l'école jusqu'au lycée. En fonction des niveaux et des établissements, la rentrée peut toutefois s'étaler sur l'ensemble de la semaine. Chaque établissement est chargé de communiquer aux familles les dates officielles de rentrée pour chaque niveau. Un affichage peut par exemple être prévu à l'entrée de l'établissement.

ZONE A ZONE B ZONE C Rentrée scolaire 2024 Lundi 2 septembre 2024 Lundi 2 septembre 2024 Lundi 2 septembre 2024 Toussaint Fin des cours : samedi 19 octobre

Reprise des cours : lundi 4 novembre Fin des cours : samedi 19 octobre

Reprise des cours : lundi 4 novembre Fin des cours : samedi 19 octobre

Reprise des cours : lundi 4 novembre Noël Fin des cours : samedi 21 décembre

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Fin des cours : samedi 21 décembre

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Fin des cours : samedi 21 décembre

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2025 Vacances d'hiver Fin des cours : samedi 22 février 2025

Reprise des cours : lundi 10 mars 2025 Fin des cours : samedi 8 février 2025

Reprise des cours : lundi 24 février 2025 Fin des cours : samedi 15 février 2025

Reprise des cours : lundi 3 mars 2025 Vacances de Pâques Fin des cours : samedi 19 avril 2025

Reprise des cours : lundi 5 mai 2025 Fin des cours : samedi 5 avril 2025

Reprise des cours : mardi 22 avril 2025 Fin des cours : samedi 12 avril 2025

Reprise des cours : lundi 28 avril 2025 Vacances d'été Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025 Samedi 5 juillet 2025

La rentrée scolaire 2024 souffre de difficultés de recrutement et d'un manque de professeurs. Complication à laquelle ministère a tenté de répondre par le recours à des enseignants contractuels et grâce au "pacte enseignant". Ce dispositif doit inciter les professeurs à assurer des remplacements pour limiter la perte d'heure de cours, mais les enseignants ne sont pas convaincus par ces mesures. L'objectif de placer un professeur devant chaque classe dès la rentrée et toute l'année pourrait toutefois être difficile à remplir.

Alors que faire si votre enfant n'a pas de professeur dans les semaines suivant la rentrée ? Votre enfant sera pris en charge et pourra rester à l'école, qui doit assurer une permanence. Ainsi, la loi dit que "Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève." Toutefois, les syndicats de parents d'élèves vous recommandent de prévenir immédiatement le rectorat, afin qu'un remplaçant récupère le créneau d'heure de cours de votre enfant.

La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2024, ce sont par exemple ceux de 2022 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée au cours du mois d'août sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned.