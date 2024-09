Une grippe intestinale due à l'eau du robinet : ces Français malades à cause d'une contamination

Des centaines de personnes sont tombées malades après avoir consommé de l'eau du robinet.

La préfecture de Haute-Loire et l'agence régionale de santé ont annoncé, ce jeudi 12 septembre, que 656 personnes ont été atteintes de gastro-entérite après avoir consommé de l'eau du robinet. Deux communes ont été touchées Séauve-sur-Semène et Saint-Didier-en-Velay, où 13% de leurs habitants sont tombés malades avec pour symptômes des douleurs abdominales, des nausées, de la fièvre ou encore des vomissements. Début septembre, ils ont défilé dans les pharmacies et salles d'attente de maison de santé, rapporte Le Progrès.

S'ils n'ont été souvent malades que 24 heures, l'origine de cette contamination intrigue. "Le nombre important de personnes malades ayant pour seule exposition la consommation de l'eau distribuée oriente vers l'hypothèse d'une contamination du réseau d'eau", explique un communiqué commun de l'ARS, la préfecture de Haute-Loire et Santé publique France. Les deux communes sont alimentées par la même ressource d'eau et la même station de traitement.

Des recherches encore en cours sur l'origine de la contamination