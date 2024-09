Une guerre Israël - Hezbollah au Liban ? Le discours d'un ministre israélien annonce l'escalade

Les nouvelles explosions pilotées à distance visant des membres du Hezbollah et les déclarations du ministre de la Défense israélien laissent présager une intensification de la guerre.

Une nouvelle série d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a fait 20 morts et plus de 450 blessés au Liban, ce mercredi 18 septembre 2024. Des talkies-walkies ont explosé dans la banlieue sud de Beyrouth, pendant les obsèques de quatres membres du Hezbollah, tués la veille dans l'explosion de bipeurs, 12 personnes ont perdu la vie et 2 800 ont été blessées après l'explosion contrôlée à distance de leurs bipeurs. Sur place, les sauveteurs "s'efforcent d'éteindre des incendies qui se sont déclarés dans les maisons, des voitures et des magasins", indique la défense civile libanaise.

Le "début d'une nouvelle phase de la guerre"

Cette deuxième vague d'explosion fait désormais planer le doute d'une guerre totale entre le Hezbollah et Israël. Pour l'heure, si l'attaque n'est pas revendiquée par Jérusalem, elle n'est pas démentie non plus. Alors que la guerre se déplace de la bande de Gaza vers la frontière nord d'Israël, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant n'exclut pas une escalade de la violence et une guerre qui s'étendrait jusqu'au au Liban.

Il s'est adressé à ses soldats, depuis une basé aérienne du nord : "Je crois que nous sommes au début d'une nouvelle phase de la guerre. Le centre de gravité se déplace vers le nord. Cela signifie que nous réorientons progressivement nos forces vers le nord. Nous n'avons pas oublié les otages et ce que nous devons accomplir dans le sud. Nous faisons tout simultanément". Des propos relayés sur Radio France, ce jeudi. Avec une offensive au nord, il espère notamment le retour des habitants israéliens évacués.

"Nous ramènerons les habitants du nord en toute sécurité", assure Netanyahou

Une volonté clairement affichée par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : "J'ai déjà dit que nous ramènerons les habitants du nord en toute sécurité dans leurs foyers, et c'est exactement ce que nous ferons", a-t-il promis. De son côté, le ministère des Affaires étrangères français craint une escalade des tentions dans la région : "La France poursuivra avec détermination les efforts qu'elle mène pour obtenir un retour au calme le long de la ligne bleue et assurer la sécurité des populations civiles, en Israël comme au Liban", indique un communiqué. Un retour au calme difficile à imaginer, notamment au vu des dernières déclarations du gouvernement israélien, préparant les esprits à une éventuelle intensification de la guerre.