Maraussan : deux jumelles de 66 ans comparées à des "cadavres vivants" retrouvées par la police

Une famille vivant en autarcie a été découverte à Maraussan, dans l'Hérault, le mercredi 25 septembre. Un couple âgé et ses deux enfants, des jumelles de 66 ans, ont été retrouvés. Ces dernières sont dans un état inquiétant.

De simples signalements de voisins qui se soldent par la découverte d'une famille vivant en autarcie et dans des conditions des plus inquiétantes. Les forces de l'ordre ont découvert un foyer de quatre personnes présentant plusieurs signes de détresse le mercredi 25 septembre lors d'une intervention réalisée sur demande de la maire à Maraussan, une petite commune située au nord-ouest de Béziers, dans l'Hérault, rapporte Midi Libre.

L'édile de Maraussan, Marlène Puche, pensait envoyer la police municipale sur un simple conflit de voisinage, après le signalement d'une habitante sur le harcèlement de la part d'un voisin, et lors de l'intervention rien ne semblait suspect chez le couple de personnes âgés si ce ne sont les quelques signes d'insalubrité. Il a fallu attendre un nouveau signalement et une seconde intervention des forces de l'ordre accompagnées d'un assistante sociale pour faire la lumière sur les conditions de vie de la famille qui vivaient a priori sous l'autorité de la matriarche.

Lors de la venue des policiers, la mère de famille s'est montrée agitée, "hurlant à tout va" selon la description faite par Midi Libre. Le mari a été trouvé "allongé sur une chaise longue, très amaigri, blessé à la tête", mais ce sont les deux enfants du couple qui attirent l'attention. Les deux filles, des jumelles, âgées de 66 ans sont retrouvées prostrées dans leur chambre, mutiques et squelettiques. Un témoin de la scène les compare à "des cadavres vivants" auprès du journal local : "Elles étaient assises l'une contre l'autre en position de fœtus". Elles vivent au domicile familial depuis des années après avoir été rapatriées de force rapporte Le Midi Libre.

Outre l'état de santé inquiétant des jumelles et du mari, l'intérieur du domicile suggère une "totale détresse". Les quatre membres du foyer vivaient en autarcie et n'avaient pas consulter de médecin depuis une cinquantaine d'années, toujours selon le journal occitan. Les pompiers et les équipes du Samu sont donc intervenus pour prendre en charge les quatre individus. La mère de famille a été évacuée vers l'hôpital de Béziers après des échanges musclés avec les forces de l'ordre et les secours. Le mari a été conduit dans un Ehpad, tandis que les deux filles doivent être placées sous tutelle, car "totalement incapables de se prendre en charge et même de se nourrir" selon les voisins.