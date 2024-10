Paul Watson : téléphone, isolement... Ses conditions de détention de plus en plus dures

Paul Watson est emprisonné depuis plusieurs mois dans l'attente de la décision sur sa potentielle extradition au Japon. Ses conditions d'emprisonnement sont difficiles.

En détention, Paul Watson attend la décision du gouvernement danois sur la demande de son extradition par le Japon pour une précédente affaire liée à son combat pour les baleines. Le pays l'accuse d'être co-responsable de dommages ainsi que de blessures sur un navire nippon. Des affirmations jugées "fallacieuses" par la défense. En cas d'extradition, ses avocats craignent que leur client subisse "des traitements inhumains dans les geôles japonaises", ce que redoute le détenu lui-même, qui avait indiqué à Franceinfo que s'il y allait, il y "mourrait".

Le militant de 73 ans a été arrêté le 21 juillet à Nuuk alors qu'il tentait avec son bateau d'intercepter un navire-usine baleinier nippon. La justice groenlandaise doit se prononcer rapidement sur le maintien ou non en détention de Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd. Une nouvelle audience va se tenir, portant sur une troisième demande de mise en liberté déposée par les avocats du détenu, alors que le ministère public demande une prolongation de sa période derrière les barreaux.

Des conditions de détention très strictes

Julie Sage, avocate de Paul Watson, déplore le temps que prend la procédure : "À terme, la question de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport au délit va poser problème". Même discours du côté de la présidente de Sea Shepherd France, Lamya Essemlali, comme le rapporte Le Parisien : "On veut que le ministre danois prenne enfin une décision. En ce moment, ils le laissent croupir en prison, c'est franchement problématique". Selon elle, Paul Watson vivrait, de surcroit, dans des conditions de plus en plus difficiles en prison : "Ils lui ont quasiment coupé tout contact avec l'extérieur. Il n'a plus droit qu'à 10 minutes de téléphone par semaine avec sa femme".

En cellule, Paul Watson ne renonce toutefois pas à son combat : "S'ils imaginent que cela va empêcher notre opposition ! J'ai seulement changé de navire, et mon navire actuel, c'est 'Prison Nuuk' . Les Japonais veulent m'utiliser à titre d'exemple pour montrer qu'on ne doit pas toucher à leur chasse à la baleine", a-t-il déclaré à la fin de l'été auprès de l'AFP.