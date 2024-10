Cet ancien candidat de LFI suspecté d'avoir violé une enfant de 4 ans

Un homme a été mis en examen car suspecté d'avoir violé une fillette de 4 ans en situation de handicap, dont il avait la garde en tant qu'assistant familial. Le suspect s'avère être un homme engagé en politique, auprès de LFI, et dans le monde associatif.

Le parti de La France insoumise (LFI) se retrouve, malgré lui, mêlé à une affaire sordide. L'un de ses anciens candidats a été mis en examen pour "viol avec actes de torture et barbarie sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" et "agressions sexuelles" le 25 septembre dernier, ainsi que placé en détention provisoire. L'homme est accusé d'avoir abusé d'une fillette de 4 ans en situation de handicap dont il était en charge en tant qu'assistant familial.

L'affaire, révélée le 30 septembre par BFMTV, a éclaté après la mise en examen du suspect survenue cinq jours plus tôt dans la banlieue de Nantes, en Loire-Atlantique. L'homme a pu être arrêté après le signalement auprès des enquêteurs de l'Office mineurs (OFMIN) de vidéos "insoutenables" représentant les viols d'une fillette handicapée de nationalité française. La présence d'un lit médicalisé sur les images a permis, après une semaine d'enquête, d'identifier l'enfant victime d'abus et de retrouver son assistant familial suspecté d'être l'agresseur. Placé en garde à vue par la police judiciaire de Nantes le 23 septembre, l'homme a avoué avoir violé la petite fille de 4 ans et avoir diffusé des vidéos des abus sur des réseaux pédophiles français et étrangers.

Qui est le suspect ?

Quel est le rapport entre cet homme accusé de viol sur une enfant et LFI ? Ouest-France révèle ce mercredi 2 octobre que le suspect prénommé Pierre-Alain Cottineau est un ancien candidat ayant participé aux élections départementales de Loire-Atlantique en 2021 sous l'étiquette de LFI. L'homme, âgé de 32 ans, est très engagé dans le milieu associatif en Loire-Atlantique d'après les informations de BFMTV. Et cet engagement serait aussi politique, mais seulement au niveau local. LFI a confirmé la présence de Pierre-Alain Cottineau parmi ses candidats en 2021 et a engagé une procédure d'exclusion à l'encontre du mis en cause. "Une action d'exclusion de l'auteur présumé de l'ensemble des groupes et instances du mouvement a été engagée dès la publication de cette information, avec effet immédiat, auprès du Comité de Respect des Principes du mouvement ", écrit le parti dans un communiqué. Un représentant de LFI en Loire-Atlantique assure auprès d'Actu Nantes que le parti est "profondément bouleversé et choqué par cette tragédie".

Pierre-Alain Cottineau a obtenu un agrément de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique pour devenir famille d'accueil au début de l'année 2023. Selon BFMTV, le suspect avait demandé à l'ASE d'accueillir uniquement des enfants âgés de 0 à 6 ans. L'individu présente un casier judiciaire vierge, il est pourtant décrit comme un "prédateur sexuel" au profil très inquiétant auprès de BFMTV. Les raisons de l'inquiétude sont notamment ses contacts nombreux avec des institutions accueillant des enfants. Il dispose de nombreux relais au sein de l'Education nationale via ses engagements associatifs et son agrément auprès de l'ASE. Ces dernières années, il a également été employé comme aide-soignant et durant son adolescence, il travaillait en tant que baby-sitter.