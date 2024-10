Affaire Leslie et Kevin : les détails de l'enquête révèlent l'extrême violence des meurtres

Leslie et Kévin ont été tués en novembre 2022. Deux ans après les faits, une reconstitution est organisée revenant sur la scène violente qui a amené au décès du jeune couple.

Depuis ce mercredi 2 octobre au soir, les autorités ont organisé une reconstitution dans le village de Prahecq, dans les Deux-Sèvres, pour mieux comprendre les circonstances de la mort de Leslie et Kévin. Le 26 novembre 2022, ce jeune couple âge d'une vingtaine d'années, avait disparu. Ils étaient injoignables et introuvables pendant des semaines. Le couple avait, en réalité, été sauvagement tué. Leurs corps ont été retrouvés quatre mois plus tard, à quelques dizaines de kilomètres à Puyravault, en Charente-Maritime.

Cinq personnes ont été interpellées par la suite, dont plusieurs proches. Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire pour "assassinat, enlèvement et séquestration". Le cinquième accusé de "recel de cadavre et modification de scène de crime" a été libéré. Pour la reconstitution, ils ont été ramenés dans le domicile où ils sont soupçonnés d'avoir organisé le guet-apens contre Leslie et Kévin.

Ce jour-là, les deux jeunes regagnaient le domicile de leur ami Tom Trouillet, principal suspect. Ils étaient censés y passer la nuit. Tom aurait alors simulé un appel à une amie pour sortir, selon l'une des hypothèses émises par les enquêteurs. Selon cette version, qui constitue la piste de travail prioritaire, les suspects auraient pu monter ce stratagème afin de faire entrer ses complices qui attendaient à l'extérieur. Selon les éléments de l'enquête, rapportés par Le Parisien, le couple aurait alors été attaqué à coups de machette et de marteau. Après l'agression, Leslie et Kevin auraient été enfermés dans un coffre, inconscients. Lors d'un arrêt sur le trajet, la jeune femme aurait reçu pas moins d'une trentaine de coups de couteau. Coups qui seraient à l'origine de son décès.

Qui a porté le coup fatal ?

La reconstitution rejoue cette scène sordide et doit surtout permettre de déterminer l'organisation des cinq suspects. Il s'agit notamment de savoir qui a porté le coup fatal, les suspects renvoyant constamment la responsabilité sur les autres. "Aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins reconnu sa participation aux faits. L'objectif est maintenant de déterminer qui a mis quels coups avec quelles armes et qui a finalement porté les coups mortels", explique Me Orane Quénot, avocate de l'un des mis en examen à TF1.

Deux mobiles sont également envisagés : Kévin devait 30 000 euros à son ami suite à une affaire de trafic de stupéfiants et/ou un mobile d'ordre sentimental, Tom étant décrit comme amoureux de Leslie dans les dépositions du dossier.