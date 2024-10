Le djihadiste Peter Cherif condamné à la perpétuité : un rôle toujours flou dans les attentats de Charlie Hebdo

Ce jeudi matin, dans leurs plaidoiries, les avocats de Peter Cherif avaient dénoncé un "match truqué".

Depuis trois semaines, le djihadiste Peter Cherif était jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminelle entre 2011 et 2018 devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Ce jeudi 3 octobre en début de soirée, l'homme de 42 ans a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour son implication dans l'organisation de l'attentat de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, avait initialement été requise pas les deux avocats généraux.

Peter Cherif est accusé d'avoir rejoint les rangs de l'organisation terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa). Présent au Yémen entre 2011 et 2018, il soupçonné d'avoir participé à la formation de son ami d'enfance, un certain Chérif Kouachi. Avec son frère, ils sont les auteurs de l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, en 2015. Un drame revendiqué par Aqpa, qui avait coûté la vie à 12 personnes. Lors de son procès, Peter Cherif, qui était aussi accusé d'avoir séquestré trois humanitaires français pendant cinq mois en 2011, a bien reconnu avoir servi de traducteur entre les otages et leurs geôliers. Il a en revanche toujours assuré n'avoir joué aucun rôle dans l'attentat contre Charlie Hebdo.

Ses avocats ont, eux, défendu la thèse d'un "match truqué" d'avance lors de leurs plaidoiries ce jeudi matin, arguant que l'objectif du ministère était "d'éliminer Peter Cherif" et que "pour cela nous sommes obligés de […] le faire condamner par rapport aux attentats" de janvier 2015. Soulignant que son client n'était pas jugé dans ce dossier pour "complicité", Me El Ouchikli a pointé que "le ministère public a avoué qu'il n'avait pas les éléments" permettant d'aller dans le sens et qu'il avait donc "contourné" le problème en accusant Peter Cherif d'"association de malfaiteurs terroriste criminelle", un terme à la définition très large.