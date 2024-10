Incendie à Montpellier : deux personnes mortes, l'une tentait de sauver l'autre

Deux hommes sont morts dans un incendie qui s'est déclaré dans une épicerie de Montpellier dans la nuit de dimanche à lundi. L'origine du feu serait criminelle.

Un geste noble, mais une issue tragique. Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2024, vers 4 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans une épicerie du quartier Pas-du-Loup à Montpellier. Le gérant du commerce, un homme âgé de 70 ans, se trouvait encore à l'intérieur de l'épicerie, bloqué, tandis que les flammes commençaient à ravager le lieu. Entendant l'homme appeler à l'aide, trois jeunes hommes fréquentant le quartier ont essayé de le sortir de l'incendie. Un des membres du trio raconte à TF1 Info ce lundi 7 octobre : "Il y avait des flammes qui sortaient de l'épicerie et l'épicier qui tapait. [...] On a essayé par tous les moyens d'ouvrir, mais c'était trop barricadé. On n'a pas réussi".

Devant l'impossibilité d'accéder à l'intérieur de l'épicerie, un des trois individus a essayé de forcer le passage avec sa voiture. Il est parvenu à entrer dans l'épicerie, mais s'est aussitôt retrouvé coincé, avec le septuagénaire, à l'intérieur du commerce la grille de l'entrée s'étant refermée derrière lui. Le jeune homme de 29 ans "a fait plusieurs manœuvres pour en sortir, mais il n'a pas réussi. Il était bloqué. Il ne pouvait pas sortir" se souvient le témoin de TF1 Info. Malgré l'intervention spontanée des trois individus, l'épicier et le jeune homme n'ont pas survécu au brasier. "Au bout de dix secondes, on n'entendait plus rien du tout" indique le témoin. Les pompiers appelés pour intervenir ont confirmé la mort des deux hommes en retrouvant leurs corps sans vie dans les cendres de l'épicerie.

Un feu d'origine criminelle

Mais qui a mis le feu à l'épicerie montpelliéraine ? D'après TF1 Info, deux individus s'approchant du commerce avec une bidon ont été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance. L'un d'eux a également été vu en train de prendre la fuite seulement quelques minutes avant le début de l'incendie. "Il y a de fortes chances qu'on s'oriente vers un incendie volontaire, voire criminel" estime Bruno Bartoccetti, le secrétaire national délégué du syndicat Police Unité interrogé par nos confrères de la première chaine. "Est-ce que la volonté était de tuer quelqu'un, de brûler quelqu'un à l'intérieur ? Est-ce que la volonté était seulement de brûler cette épicerie ? Tout ceci va être va être travaillé et toutes les pistes sont exploitées" poursuit le représentant des forces de l'ordre. Une enquête a d'ailleurs été ouverte et des relevés ADN ont été réalisés par les équipes spécialisées, mais plusieurs jours seront nécessaires pour faire la lumière sur l'origine de l'incendie.

Le fait que l'épicerie a été prise pour cible surprend les habitants de quartier : "C'est incompréhensible parce que ce n'est pas une épicerie qui faisait du trafic, qui vendait des choses illégales" a assuré un habitant à TF1 Info. Quant au jeune homme qui a tenté de sauver l'épicier prisonnier des flammes, il est décrit comme un "jeune qui s'occupait très bien de son petit frère, de sa famille" et qui "laisse derrière lui beaucoup de personnes dans la peine".