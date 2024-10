Fourgon blindé attaqué à Grenoble : plusieurs tirs échangés et deux blessés, les assaillants en fuite

Un fourgon blindé a été attaqué dans le centre-ville de Grenoble ce jeudi 10 octobre. Les assaillants auraient utilisé plusieurs véhicules et des fusils d'assaut, mais ont pris la fuite selon le Dauphiné Libéré.

Une attaque au milieu de la voie publique. Ce jeudi 10 octobre, un fourgon blindé a été la cible d'une attaque dans le centre-ville de Grenoble. "Une attaque armée sur un fourgon blindé a eu lieu ce matin après 10 heures à l'angle du Cours Berriat et de Jean-Jaurès à Grenoble. Les agents de police et les sapeurs-pompiers sont sur place" rapporte le préfecture de l'Isère sur X.

Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, se rend sur place mais a indiqué à la presse qu'il n'y a "pas de personne décédée" après l'attaque. "Il y a deux blessés légers liés à des accidents de la route provoqués par l'évènement et par un éclat de verre" détaille-t-il dans son message. Une enquête a été ouverte et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Les convoyeurs de fonds qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule attaqué sont indemnes selon les informations du Dauphiné Libéré. Les secours ont pris en charge cinq personnes choquées ou légèrement blessées, aucune ne le serait à cause des tirs d'armes à feu selon les premiers éléments. Les convoyeurs ont réussi à échapper à l'attaque et se sont réfugiés dans une caserne de gendarmerie située à Seyssinet-Pariset, juste à côté de Grenoble a fait savoir le procureur de la République.

"Des dizaines de tirs"

L'attaque a donné lieu à une scène de panique. Le ou les assaillants auraient utilisé des fusils d'assaut type kalachnikov pour s'en prendre au fourgon blindé qui sortait de la banque de France et ont pris la fuite selon le Dauphiné Libéré. Ils sont activement recherchés. Plusieurs coups de feu ont été tirés selon un témoin interrogé par France Bleu Isère qui évoque "une dizaine de tirs". "Un fourgon convoyeur de fonds a été percuté par une camionnette blanche, elle était suivie de deux voitures Mercedes. Des hommes sont sortis des véhicules avec des armes lourdes. S'en sont suivis des échanges de tirs" relate un autre témoin.

"Au moins deux véhicules ont bloqué" le fourgon blindé de transports de fonds et il y a eu un "échange de coups de feu" entre les convoyeurs de fonds et les assaillants, qui ont ensuite pris la fuite, a confirmé une source policière à l'AFP. Le fourgon blanc et un véhicule de la marque Mercedes sont toujours sur les lieux de l'attaque.

La camionnette utilisée par les assaillants présente les traces de deux impacts et a pris feu dans le croisement des cours Berriat et Jean-Jaurès rapporte France Bleu Isère. Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre le feu et la police est également sur place. L'intersection routière est coupée à la circulation, les transports en communs sont également à l'arrêt dans le secteur et la préfecture appelle les habitants et passant à éviter le secteur. Le préfet de l'Isère, Louis Laugier, indique qu'"une cellule de crise est activée pour suivre les opérations. Le périmètre est sécurisé par les forces de l'ordre. Et d'ajouter : "Nous recommandons la plus grande prudence dans le centre ville de Grenoble".