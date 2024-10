Suicide de Lindsay : sa lettre d'adieu a été écrite par sa meilleure amie

L'enquête autour du suicide de Lindsay a révélé que sa lettre d'adieu a été écrite par sa meilleure amie trois mois avant son passage à l'acte. Elle explique l'avoir écrite pour alerter l'académie.

Le suicide de Lindsay, treize ans, le 12 mai dernier, rappelle le fléau qu'est le harcèlement scolaire. L'adolescente avait laissé derrière elle une lettre d'adieu, dans laquelle elle expliquait son passage à l'acte : "Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement partie. Je suis désolée d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces." Mais l'enquête a révélé que ces mots n'avaient pas été écrits par Lindsay. Selon un graphologue mandaté par le juge d'instruction, c'est la meilleure amie de l'adolescente qui l'a écrite trois mois avant son suicide.

La meilleure amie de Lindsay, dont l'identité n'est pas connue, s'est expliquée auprès de nos confrères de BFMTV : "Je lui ai fait me promettre de ne jamais faire de bêtise. Chose qu'elle a faite, elle me l'a promis." La jeune adolescente assure que Lindsay lui avait dit vouloir envoyer cette lettre à l'inspection académique de Lille pour alerter sur la situation de harcèlement scolaire qu'elle vivait. "C'est ma meilleure amie, c'était compliqué d'écrire ça, j'avais du mal. Mais je me suis dit 'si c'est pour l'envoyer à l'académie et faire bouger les choses ensuite', il faut que je le fasse. Si ça peut nous aider, l'aider elle, il faut que je le fasse", explique la jeune adolescente.

Sa famille contrainte de déménager

La mère de la jeune fille s'est également confiée à nos confrères et fait part de sa crainte concernant ces révélations. Elle a peur que cela crée un climat de suspicion autour de sa fille, qui est aussi victime de harcèlement : "Le problème, ce n'est pas la lettre. Elle a été faite en février, Lindsay s'est donné la mort en mai parce que ça ne bougeait pas, ça ne faisait rien." Il faut dire que le harcèlement n'a jamais cessé pour sa fille et sa famille, qui a dû quitter le Pas-de-Calais pour s'installer dans le sud de la France.

Si pour la mère de la meilleure amie, cela ne change rien aux faits de harcèlement et d'inaction face au harcèlement du principal du collège, son avocat considère que cet élément est essentiel. Il explique dans Le Parisien que "cette expertise démontre qu'il (le principal du collège) a été accusé à tort à cause d'une lettre qui a berné tout le monde".

En cas de harcèlement scolaire, il est possible de contacter le 3020 "non au harcèlement scolaire", un numéro d'écoute gratuit, joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9 heures à 20 heures, et le samedi de 9 heures à 18 heures. Si vous êtes inquiet pour un proche ou que vous avez des envies suicidaires, il y a le 3114, gratuit et joignable 24h/24 et 7j/7.