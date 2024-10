Tentative de viol dans le bois de Boulogne : le récit glaçant de l'agression

Près d'un mois après la mort de Philippine dans le bois de Boulogne, une jeune femme affirme avoir été attaquée par un homme. Une enquête a été ouverte pour tentative de viol.

Elle faisait son footing, lundi 14 octobre en fin d'après-midi, lorsqu'elle aurait été victime d'une tentative de viol. Selon les informations d'Actu17, une jeune femme âgée de 19 ans a déposé plainte lundi soir dans le commissariat de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Près d'un mois après le meurtre de Philippine, une étudiante de 19 ans, survenu à quelques centaines de mètres du lieu de cette nouvelle agression, dans le bois de Boulogne, la jeune femme affirme avoir été attaquée par un individu âgé d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années.

Les faits se seraient produits vers 17h45, sur le boulevard Maurice-Barrès. Un lieu pourtant très fréquenté en journée, "pas vraiment criminogène" non plus à la tombée de la nuit, confie au Parisien une habituée des lieux. Dans son récit, la jeune femme explique avoir alors été saisie par le col de son pull par son agresseur. Plaquée contre un arbre par l'individu, elle l'aurait alors entendu lui dire qu'il avait "envie" d'elle. Dans la foulée, l'agresseur aurait baissé le short de sa victime avant de lui arraché sa culotte. Celle qui présentait une blessure légère à la joue lors de son dépôt de plainte explique avoir donné un coup dans le bas-ventre de son agresseur et réussi à prendre la fuite.

Une enquête pour tentative de viol a été ouverte. "Le parquet de Nanterre, premièrement avisé, s'est dessaisi pour le parquet de Paris, territorialement compétent", a de son côté fait savoir le parquet de Paris. Le premier district de police judiciaire de Paris est en charge de l'affaire. Mardi à 16 heures, Le Parisien indiquait qu'aucun suspect n'avait encore pu être interpellé.