Cycliste tué à Paris : un acte "violent et choquant", un automobiliste arrêté

Après une altercation sur la voie publique, un automobiliste est soupçonné d'avoir écrasé un cycliste avec son véhicule ce mardi à Paris. Une enquête pour "meurtre" a été ouverte.

Ce mardi 15 octobre, un cycliste de 27 ans est mort écrasé par le conducteur d'un SUV, dans le VIIIe arrondissement de Paris après un différend entre les deux usagers de la route, selon les informations d'Actu 17. La victime est décédée malgré l'intervention des secours, le chauffeur de 52 ans, lui, a été interpellé et placé en garde à vue.

Une enquête pour "meurtre" a été ouverte par le parquet de Paris et "confiée au 1er district de police judiciaire", précise BFMTV. Selon les premiers éléments de cette enquête, "le conducteur du SUV aurait coupé la route au cycliste", sur le boulevard Malesherbes vers 17h45, indique Actu 17. Le cycliste aurait ensuite donné un coup sur le capot de la voiture avant que les esprits ne s'échauffent, l'automobiliste a redémarré et roulé sur le deux-roues. La scène était "violente et choquante", selon la maire du VIIIe arrondissement Jeanne d'Hauteserre, contactée par France Bleu Paris.

"Ces actes doivent être condamnés sévèrement", estime Anne Hidalgo

La scène s'est déroulée à un carrefour entre le boulevard Malesherbe et la rue Boissy d'Anglas. L'intersection est jugée dangereuse par les riverains, en effet, les véhicules doivent respecter un cédez-le-passage et s'assurer qu'il n'y a pas de cyclistes avant de s'engager. "Les premiers témoins ayant perçu une attitude volontaire du conducteur lors du mouvement de la voiture vers le cycliste, une enquête pour meurtre", a bien été ouverte confirme le parquet de Paris auprès de France Bleu Paris.

La maire de Paris Anne Hidalgo a réagi en réclamant une extrême sévérité contre l'auteur des fats : "C'est inacceptable de mourir aujourd'hui à Paris, à 27 ans, en faisant du vélo. Ces actes doivent être condamnés sévèrement", a déclaré l'édile. "Les SUV n'ont rien à faire en ville Ce sont des non-sens pour la sécurité comme pour l'environnement", juge de son côté Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris en charge du Logement et de la Transition Écologique du Bâti.

Désormais, les constatations des policiers sont en cours. "Le magistrat de permanence est sur place" et "les modalités de l'enquête sont en cours d'évaluation et seront précisées ultérieurement", précise le parquet de Paris auprès d'Actu 17.