Mort de Lina : l'enquête a avancé depuis la découverte du corps

Cinq jours après la découverte du corps de Lina, les enquêteurs vont désormais avoir accès à de nouvelles informations qui pourraient être décisives dans cette affaire.

Mercredi 16 octobre, près d'un an jour pour jour après la disparition de Lina dans le Bas-Rhin, le corps de l'adolescente, qui n'avait plus donné signe de vie depuis le 23 septembre 2023, étai retrouvé sans vie dans un cours d'eau en zone boisée et isolée sur la commune de Sermoise-sur-Loire, dans la Nièvre, soit à plus de 400 kilomètres du lieu de sa disparition. Depuis l'enquête se poursuit et les gendarmes continuent sans relâche leur travail pour faire toute la lumière sur cette sordide affaire.

D'après les informations de BFMTV, révélée ce lundi 21 octobre, l'autopsie du corps de Lina a pu être réalisée ce week-end des 19 et 20 octobre. Si les résultats n'ont pas été rendus publics à ce stade, ils pourraient être d'une grande aide aux enquêteurs qui tentent toujours de comprendre dans quelles circonstances l'adolescente de 15 ans a été tuée. Seule certitude à ce stade, il s'agit bien du corps de Lina. Avant l'annonce du procureur de la République de Strasbourg la semaine dernière, des analyses génétiques effectuées en urgences par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) avaient pu confirmer qu'il s'agissait bien de la jeune femme disparue.

Dans cette affaire, un suspect avait été identifié au début début de l'été, avant de se donner la mort. De l'ADN et le sac à main de Lina avaient été respectivement retrouvés dans le coffre et la boîte à gants du véhicule d'un certain Samuel Gonin, géolocalisé dans les parages le jour de la disparition de l'adolescente. C'est d'ailleurs grâce à la géolocalisation de cette même voiture que les enquêteurs ont fini par retrouver le corps de Lina. Désormais, ils tentent de comprendre pourquoi l'homme, qui ne connaissait pas la jeune femme, aurait pu s'en prendre à elle. L'objectif est de découvrir ce qui s'est passé pour apporter des réponses aux proches de la jeune femme.