Après un record de jours sans soleil, le beau temps fait enfin son retour mais seulement dans ces départements

Ces derniers jours, la grisaille a été dominante en France, avec un important déficit d'ensoleillement depuis le début du mois. A quoi s'attendre pour ce week-end de trois jours ?

Ces derniers jours ont été marqués par d'importantes vagues de brouillard et de la grisaille. Les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire ont été les plus touchés. Entre le 27 octobre et le 5 novembre, il n'y a eu que 30 minutes de soleil à Orléans et 1h20 à Nantes, contre habituellement entre 25 et 30 heures. Même à Paris, depuis début novembre, la capitale n'a connu que 8 heures et 27 minutes de soleil. Alors qu'un nouveau week-end prolongé se profile avec le lundi 11 novembre férié, le temps va-t-il se lever pour permettre de profiter d'une escapade automnale ?

Rien n'est moins sûr. Le week-end commencera avec une journée perturbée samedi, selon La Chaine Météo. De la pluie touchera ainsi le sud-ouest du pays et la Corse. Elle pourrait même localement virer à l'orage. Si vous vous dirigez vers ces régions, un parapluie ne sera donc pas de trop. Sur le reste du pays, le temps sera couvert. Pour trouver le soleil, il faudra choisir la montagne. Bonne nouvelle tout de même : les températures seront douces pour la saison avec entre 5 et 15 degrés le matin et entre 9 et 19 degrés l'après-midi.

© La Chaine météo

Dimanche, le temps se calmera, mais la grisaille sera toujours dominante. Quelques bruines isolées pourraient être perceptibles et les brouillards seront fréquents du sud-ouest au nord-est alors que le sud-est verra arriver le soleil. Les températures resteront sensiblement du même ordre que la veille. C'est finalement pour la fête de l'armistice que le temps devrait être un peu meilleur. Au nord, les bancs de brouillard et la brume seront persistants, avec un petit risque de pluie ainsi qu'une légère bise qui pourrait apporter un ressenti de fraicheur. Le soleil sera, au contraire, persistant dans le sud, près de la Méditerranée. Quelques éclaircies pourraient, dans la journée, remonter un peu plus haut dans l'Hexagone.

Après un tel week-end prolongé, la semaine prochaine devrait être marquée par un retour du froid. Selon les tendances Météo France, "les températures seront en baisse au fil de la semaine, et devraient passer en dessous des normales à partir de mercredi". Peu de pluie est toutefois envisagée.