Un passant poignardé "sans raison" dans le Nord, ce que l'on sait

Un homme de 58 ans est décédé après une attaque au couteau à Marcq-en-Baroeul, dans le Nord. Un suspect a été interpellé.

Il était simplement sorti promener le chien d'un ami. Un homme de 58 ans a été poignardé au thorax dimanche 10 novembre à Marcq-en-Barœul, près de Lille, dans le Nord. "Un passant a été la cible d'un coup de couteau sur un parking, sans raison" selon les premiers éléments de l'enquête, a indiqué une source policière à l'AFP, citée par TF1 info. Il est décédé de ses blessures.

Les faits se sont déroulés en début de soirée. Après avoir regardé le match de football du LOSC avec un ami, la victime a décidé de promener le chien, un malinois, seul. En arrivant sur le chemin de halage le long du canal de Roubaix, non loin d'un Burger King, l'homme aurait rencontré son agresseur. "Vers 17h50, une personne qui avait subtilisé un couteau dans un magasin à proximité a poignardé mortellement la victime. Un médecin urgentiste qui faisait son jogging a essayé de réanimer la personne sans succès", a expliqué Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul, cite France 3 Hauts-de-France.

Le suspect serait un SDF

"C'est un drame épouvantable. C'est aussi quelque chose d'incompréhensible en l'état de la connaissance des faits", a-t-il confié. Pour l'heure, on ne connaît pas le mobile de l'agression. L'attaque ressemble pour l'instant à un acte gratuit. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Peu avant l'attaque, il aurait volé un couteau dans un magasin d'ameublement et de décoration non loin. Selon la source policière, l'agresseur serait un sans-abri. Le suspect n'a pas encore été en mesure de donner un témoignage viable en raison de son état.