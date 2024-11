Viols de Mazan : les peines requises contre les accusés "disproportionnées", selon leurs avocats

Le parquet requiert notamment 10 ans de prison pour 11 des accusés.

Alors que les réquisitions s'enchaînent au procès des viols de Mazan, lundi 25 novembre, les avocats des 50 accusés (en dehors de Dominique Pélicot), déplorent des peines "hors de proportions et "ahurissantes". Selon eux, le parquet requiert "au nom de l'opinion" et non "au nom de la société".

Le parquet requiert 20 ans de prison (la peine maximale) pour l'ex-mari de Gisèle Pélicot, et 17 ans pour Jean-Pierre M. son "disciple" qui a reproduit le même procédé sur son épouse. Le réquisitoire devrait durer trois jours et a continué avec les dossiers les moins lourds. Les peines demandées de 14 autres accusés ont été détaillées pendant trois heures par Jean-François Mayet et Laure Chabaud, les deux avocats généraux. Ils requièrent 11 ans de prison pour deux hommes, 10 ans pour 11 d'entre eux, et une peine de 4 ans.

"Je crains la suite (...) car requérir 10 ans pour des gens qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais été condamnés, sont tous des gens parfaitement insérés, on juge par l'opinion publique. Et ça, nous ne pouvons pas, nous en défense, l'accepter", a estimé Me Louis-Alain Lemaire, avocat de quatre des 51 accusés jugés.

"Le sabre de l'opinion publique dans le dos"

"Pour la plupart des gens, (...) on requiert 10 ans de réclusion, c'est absolument ahurissant", a ajouté Me Lemaire, évoquant cette peine demandée contre un de ses clients, Jacques C., 73 ans, jugé notamment pour avoir réalisé un cunnilingus sur Gisèle Pelicot, alors que celle-ci était endormie, droguée aux anxiolytiques par son mari.

"Le parquet avait le sabre de l'opinion publique dans le dos", a estimé Me Patrick Gontard, avocat de Jean-Pierre M., et "quand je vois les peines requises, je me dis que vraiment on est hors de proportion", a-t-il déploré. "Procès hors normes, réquisitions hors de proportion. J'espère que le verdict ne sera pas hors normes, parce qu'à ce moment-là, je chercherai la justice", a-t-il averti, suggérant qu'il pourrait faire appel.