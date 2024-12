Accident de bus dans les Pyrénées : ce que l'on sait du drame qui a fait deux morts

Un car immatriculé en Espagne s'est encastré dans les Pyrénées-Orientales dimanche 1er décembre, un accident qui a causé la mort de deux personnes.

Les images de l'accident sont impressionnantes. La cabine du conducteur s'est en partie encastrée dans la roche de la falaise, laissant peu d'imagination quant à la violence de l'incident. Le car a fini par s'immobiliser en percutant la falaise en contresens sur une route nationale des Pyrénées-Orientales dimanche 1er décembre en fin d'après-midi. Un accident qui a causé la mort de deux personnes, selon un bilan provisoire.

"Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer", ont indiqué la préfecture du département et le SDIS 66 dans un communiqué. Mais selon les premières hypothèses, l'autocar aurait percuté la falaise après avoir rencontré des problèmes de freinage. "Nous roulions derrière. Il zigzaguait depuis un kilomètre et demi. On aurait dit qu'il cherchait à frotter la barrière, comme s'il souhaitait perdre de la vitesse, avant de s'encastrer dans la falaise", a expliqué un couple d'automobilistes à L'Indépendant. "Le chauffeur a tout fait pour ralentir la course du bus", témoigne une rescapée au journal.

Une cellule psychologique a été mise en place

La gendarmerie a été avisée de l'accident vers 17h10, relate Le Parisien. Il a eu lieu sur la Nationale 320, en direction du col de Puymorens, près de Porté-Puymorens. La circulation sur la route a été rapidement interrompue par les gendarmes, qui se sont rapidement rendus sur place. Le plan blanc a été déclenché par la préfecture dans plusieurs hôpitaux d'Occitanie - les alertant d'une augmentation importante de leurs activités. Deux hélicoptères ont été mobilisés pour aider à éclairer la zone, la nuit étant rapidement tombée. Cinq ambulances espagnoles et deux véhicules sanitaires d'Andorre sont venus renforcer les effectifs sur place.

Le bus, immatriculé en Espagne, a été le seul véhicule impliqué dans l'accident. Il y avait 47 personnes à son bord, dont le chauffeur. La préfecture a publié un bilan révisé à 22 heures, faisant état de deux morts, sept blessés en urgence absolue et 26 blessés en urgence relative. Plus tôt dans la soirée, un troisième décès avait été évoqué : l'une des victimes aurait succombé à ses blessures. Cette information n'a pas été confirmée par la préfecture et ne figure pas dans le bilan le plus récent.

On ne connaît pas encore l'identité des défunts - ni si le chauffeur est sain et sauf. Mais l'autocar transportait des ressortissants espagnols se rendant à Barcelone et des Colombiens, selon Le Parisien. Les passagers indemnes ont été transportés dans un centre d'accueil, dans la vallée du Carol. Une cellule psychologique a été ouverte pour les victimes et leurs familles.