Procès des viols de Mazan, en direct : des accusés ressortent libres, Gisèle Pélicot va parler

Le verdict tombe pour les 51 accusés du procès des viols de Mazan. Dominique Pélicot a été condamné à la peine maximale, mais les juges ont été plus cléments pour les autres accusés.

En direct

10:46 - Une déception face aux peines prononcées au procès de Mazan Les peines prononcées contre les accusés du procès des viols de Mazan sont sources de déception pour beaucoup d'observateurs car inférieure voire largement en-deçà des réquisitions. Alors qu'ils sont jugés pour des crimes, les accusés semblent condamnés à des "peines délictuelles" au regard du nombre d'années d'emprisonnement. "C'est une honte, je ressens du dégoût", glisse une personne venue assister au procès au micro de BFMTV.

10:41 - Des peines sans mandat de dépôt ou des mandats différés Les peines de prison différent selon les accusés et si certaines sont accompagnées d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire que les accusés vont être menottés et immédiatement conduits en prison à l'issue de l'audience. D'autres sont condamnés à de la prison mais avec des mandats de dépôts différés pour des raisons de santé ou autre, ce qui implique que l'emprisonnement aura lieu plus tard. D'autres peines encore prévoit du sursis et ne s'accompagnent pas d'un mandat de dépôt, ces accusés pourront donc sortir libre de l'audience.

10:37 - Des signes de mécontentement des enfants de Dominique Pélicot Alors que toutes les peines prononcées jusque là sont en-deçà des réquisitions, les parties civiles montrent des signes d'agacement et de mécontentement notamment les enfants de Dominique Pélicot. Sa fille, Caroline Darian, a glissé un "c'est pas possible" rapporte une journaliste de Franceinfo présente au procès.

10:31 - Une période de sureté accompagne la peine de Dominique Pélicot La peine de 20 ans de prison prononcée contre Dominique Pelicot s'accompagne d'une période de sureté de deux tiers, soit environ 14 ans pendant lesquels l'accusé ne pourra sortir de derrière les barreaux. En fin de peine, Dominique Pélicot pourra bénéficier d'une réévaluation de sa situation.

10:27 - Des peines inférieures aux réquisitions sauf pour Dominique Pélicot Dominique Pélicot a été condamné à 20 de réclusion criminelle conformément aux réquisitions. Pour les autres accusés, tous reconnus coupables, les peines prononcées sont pour l'heure inférieure aux réquisitions qui avaient été formulées. La plupart sont condamnés à plusieurs années de prison.

10:24 - L'altération du jugement reconnue pour un seul des accusés déclaré coupable de viol Alors que plusieurs accusés avaient avancé l'argument de l'altération du jugement, cette circonstance atténuante a été reconnue pour un seul accusé qui a tout de même été déclaré coupable de viols aggravés. Cet homme a été diagnostiqué schizophrène par une expertise psychiatrique.

10:18 - Dominique Pélicot condamné à 20 ans de réclusion criminelle Dominique Pélicot est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir droguée, violée et livrée sa femme à d'autres agresseurs sexuels. Il s'agit de la peine maximale qu'encourait l'ex-mari de Gisèle Pélicot.

10:14 - La majorité des accusés reconnus "coupables des faits de viols aggravés" Le président a décidé d'annonce d'abord la culpabilité ou non des accusés tour à tour, il prononcera les peines dans la foulée. Les 50 co-accusés de Dominique Pélicot sont pour la majorité reconnu coupable. "Il a été répondu oui à l'ensemble des questions, sauf l'altération du discernement : vous êtes déclaré coupable des faits de viols aggravés sur Gisèle Pelicot" adresse le président de la cour aux accusés.

10:11 - Dominique Pélicot également coupable d'avoir pris des photos impudiques de sa fille Dominique Pélicot est également reconnu coupable de les captations d’images impudiques à l’égard de Caroline Darian, sa fille, présente dans la salle. Caroline Darian soupçonne son père de l'avoir droguée et peut-être violée comme il l'a fait pour sa mère. Des photos d'elle, enfant, endormie et en sous-vêtements ont été retrouvées sur l'ordinateur de Dominique Pélicot. Mais l'accusé a toujours nié avoir abusé de sa fille.

10:03 - Le président donne le verdict aux accusés Le président donne le verdict, sans donner les peines, des 51 accusés. Jusque là, les 20 premiers ont été déclarés coupables. "Il a été répondu oui à l'ensemble des questions, sauf l'altération du discernement : vous êtes déclaré coupable des faits de viols aggravés sur Gisèle Pelicot", a-t-il répété pour chaque accusé à ce stade. Rappelons que les peines seront énoncées ensuite.

09:54 - Dominique Pélicot coupable "Monsieur Pelicot, pour l'ensemble des questions, la cour a répondu oui à la majorité", annonce le président, Roger Arata, qui indique ainsi que l'ex-mari de Gisèle Pélicot est coupable de toutes les accusations pour lesquelles il est mis en cause dans ce procès. Dominique Pélicot, âgé de 72 ans, écoute, debout. Il est déclaré "coupable des faits de viol aggravé, sur la personne de Gisèle Pelicot. Et de tentative de viol aggravé et viols aggravés sur Cilia M. Vous êtes également déclaré coupable de l'ensemble des délits connexes", dit le président.

09:51 - L'audience est ouverte Tout le monde se lève. La salle d'audience est pleine, le président du tribunal a pris la parole et va rapidement énoncer le verdict et les peines pour Dominique Pélicot et les autres accusés. 200 policiers sont présents, notamment pour prendre en charge les condamnés.

09:48 - Beaucoup d'émotion et de tension au Palais de justice Les journalistes de France Info et de BFMTV donnent la mesure de l'émotion. Ils décrivent l'ambiance dans les salles de retransmission et ce qui domine est la tension. "Il y a des familles, des proches d'accusés, dans chacune. Certaines femmes, à peine entrées, se sont mises à pleurer", indique une journaliste de BFMTV.

09:38 - Les accusés sont entrés dans le tribunal sous les huées Comme le rapporte France Info, les accusés sont entrés dans le tribunal, certains comparaissent libres et sont venus par leurs propres moyens. Ils pourraient repartir de l'audience menottés. De nombreuses personnes venues assister au verdict et soutenir Gisèle Pélicot ont hué les accusés, qui ont fait profil bas.