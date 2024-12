Adolescent tué devant le lycée Rodin à Paris : nouvelle avancée dans l'enquête

Après la mort d'un adolescent de 16 ans, mardi 17 décembre, devant le lycée Rodin, situé dans le 13e arrondissement de Paris, une deuxième personne a été mise en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.

Un drame entre une dizaine de jeunes mardi 17 décembre. L'un des adolescents est décédé des suites de ses blessures. Né en octobre 2008, le jeune homme a été tué par arme blanche lors de la bagarre qui s'est déroulée à proximité du lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris. Selon franceinfo, un deuxième adolescent de 16 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Un autre adolescent de 16 ans avait déjà été mis en examen et écroué pour assassinat, jeudi, selon le parquet de Paris.

Cinq autres adolescents, "nés en 2008 ou en 2009", ont également été mis en examen "du chef de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes et placés sous contrôle judiciaire", a ajouté la source judiciaire auprès du média. L'enquête, initialement ouverte pour "meurtre" a été requalifiée en "meurtre avec préméditation". En effet, elle porte désormais sur "le soupçon d'un assassinat".

Que s'est-il passé devant le lycée Rodin à Paris ?

La rixe s'est produite tôt dans la matinée du mardi 17 décembre. Alors que le parquet a été alerté des faits dès 8h30, l'adolescent blessé aurait dans un premier temps été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire devant l'établissement scolaire, des blessures à la tête. À proximité de lui, un couteau. Malgré l'intervention des secours, "son décès a été constaté à 9h15. "Ce meurtre s'inscrit dans la continuité d'un phénomène de rixes entre jeunes récurrentes sur le secteur du 13e arrondissement, où huit affrontements ont été constatés depuis le mois de mai 2024", avait indiqué le procureur.

La victime scolarisée dans le Val-de-Marne

Résident à Ivry-sur-Seine, l'adolescent tué n'était pas scolarisé au lycée Rodin, mais dans un lycée professionnel à Alfortville, dans le Val-de-Marne. On sait également que le jeune homme avait été blessé la semaine précédente, déjà par arme blanche, dans une autre bagarre cette fois-ci non loin du lycée René Cassin, dans le 16e arrondissement de la capitale. La victime avait cette fois été blessée à la cuisse pendant une altercation devant le lycée professionnel René Cassin du 16e arrondissement de Paris. Elle avait été retrouvée avec un autre garçon proche de l'arrêt de tramway du pont du Garigliano. Une enquête avait été ouverte pour "violences volontaires en réunion aux abords d'un établissement scolaire", et l'adolescent blessé devait être entendu deux jours plus tard par la police.