Une adolescente tuée dans un accident de car près de Pau

Une adolescente est décédée près de Pau après qu'un car a fait une sortie de route. Ce que l'on sait.

Dramatique lendemain de Noël dans le Sud-Ouest. Une adolescente est morte, jeudi 26 décembre 2024, dans un accident de car survenu dans les Pyrénées-Atlantiques. L'adolescente était présente dans un car qui effectuait une liaison entre le collège de Monein et la gare de Pau, rapportent Sud Ouest et La République du Béarn.

Le chauffeur placé en garde à vue

Dans ce bus de la ligne 521, seuls trois passagers étaient présents à bord. A la mi-journée, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et est tombé dans un fossé, le long de la route département 2, située entre Monein et Pardies. Malgré l'intervention des secours, la jeune fille âgée de 16 ans n'a pas pu être sauvée et est décédée. Les deux autres passagers ont été blessés et pris en charge, tout comme le chauffeur.

A ce stade, rien ne permet de déterminer ce qui a causé cet accident. L'enquête débute pour tenter de comprendre pourquoi le car a dévidé de sa route. Le chauffeur, âgé de 55 ans, a été placé en garde à vue. Des analyses toxicologiques ont été effectuées mais, ce vendredi matin, les résultats n'étaient pas encore connus. La garde à vue du quinquagénaire a été levée pour incompatibilité médicale.