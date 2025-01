Attaque à La Nouvelle-Orléans : qui sont les victimes ?

Au moins quinze personnes ont été tuées lors de l'attaque du conducteur du pick-up, la nuit de la Saint-Sylvestre, à la Nouvelle-Orléans. Qui sont ces victimes ?

L'auteur de l'attaque perpétrée à La Nouvelle-Orléans a fait au moins quinze victimes et des dizaines de blessés, le soir du Nouvel An. Les autorités n'ont pas encore dévoilé la liste des victimes. Le médecin légiste en chef de la ville, Dr Dwight McKenna, a assuré qu'il ne le ferait qu'une fois que les autopsies seraient terminées et que les familles auraient été prévenues. Les proches de certaines victimes ont tout de même fait paraître leurs noms dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Reggie Hunter, un père de famille de 37 ans

Reggie Hunter est le père de deux enfants de douze ans et dix-huit mois. Âgé de trente-sept ans, il sortait du travail lorsqu'il a rejoint son cousin, Kevin Curry, trente-huit ans, pour les festivités du Nouvel An. Partis sur un coup de tête, ils ont tout de même laissé un message sur le groupe WhatsApp de la famille. Reggie Hunter dirigeait un entrepôt logistique depuis six ans. Sa cousine, Shirell Jackson, l'a décrit comme fou de mode, bien habillé, beau et très proche de ses enfants. Il est décédé des suites de ses blessures. Son cousin, Kevin, a été blessé à la jambe et devrait se remettre de ses blessures.

La famille Hunter a lancé un appel aux dons pour financer les obsèques de Reggie : "Nous voulons lui offrir le départ digne et sincère qu'il mérite, mais malheureusement, le fardeau financier des frais d'obsèques est écrasant pour notre famille en cette période déjà difficile." Près de 9 600 dollars (9 300 euros) ont déjà été récoltés.

Kareem Badawi, jeune diplômé de 18 ans

Kareem Badawi venait tout juste de terminer le lycée. Il était sorti pour les festivités de la Saint-Sylvestre. C'est grâce à un message de l'école épiscopale de Baton Rouge qu'on a appris sa mort. Selon le média local Nola News, la directrice de l'établissement ainsi que l'aumônier ont écrit : "En tant que communauté épiscopale, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans les moments de grande tristesse. Je vous encourage à garder ces anciens élèves, leurs familles et tous ceux qui sont en deuil dans vos pensées et vos prières."

Matthew Tenedorio, technicien de 25 ans

Matthew Tenedorio, âgé de vingt-cinq ans, avait passé le début de soirée avec sa famille pour le dîner du réveillon, avant de rejoindre des amis sur Bourbon Street. Sa mère, Cathy, s'est confiée à ABC News : "Je lui ai seulement dit 'Je t'aime. Bonne année. S'il te plaît, envoie-moi un message quand tu rentres à la maison', et ce message n'est jamais arrivé." Les parents de Matthew Tenedorio ont multiplié les appels aux amis de leur fils pour tenter de retrouver sa trace, mais le groupe d'amis a dû se séparer au moment où le chauffard est entré dans la rue. C'est après avoir signalé sa disparition aux hôpitaux que les parents ont été informés de la mort de leur fils. Matthew était technicien en vidéo fibre optique. Il travaillait notamment au Caesar Superdome, le stade emblématique du centre de la ville.

Nikyra Cheyenne Dedeaux, 18 ans

Nikyra Cheyenne Dedeaux, âgée de dix-huit ans, voulait devenir infirmière, comme sa mère et sa grand-mère. Elle devait commencer sa formation en janvier. Sa grand-mère, Jennifer Smith, s'est confiée au New York Times, assurant qu'elle ignorait que sa petite-fille était allée faire les festivités du Nouvel An. Elle explique qu'elle a toujours été inquiète pour sa famille et qu'elle aurait tenté de la décourager si elle l'avait su. Sa mère, en revanche, savait qu'elle se rendait dans le quartier français pour la soirée. Comme pour être sûre que sa fille rentrerait bien, elle lui avait demandé de venir la chercher au travail, mercredi à 7h30. C'est finalement un oncle qui est passé la chercher après sa nuit de travail, porteur de cette horrible nouvelle.

Martin Bech, ancien joueur de football américain, 27 ans

Martin Bech était sûrement présent à la Nouvelle-Orléans pour la finale du Sugar Bowl, le championnat universitaire de football américain. Il avait été receveur, quarterback, retourneur de botté et défenseur dans l'équipe de football américain du lycée catholique St. Thomas More de Lafayette. Il avait ensuite poursuivi son parcours à l'université de Princeton, où il étudiait aussi la finance jusqu'à l'obtention de son diplôme en 2021. Il a marqué ses partenaires de jeu, les Tigers, le nom de l'équipe de Princeton, l'une des meilleures du pays.

Il travaillait comme trader en investissement dans une société de courtage de New York. Son ancien entraîneur de football de l'université s'est confié à la chaîne ESPN : "C'était quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, dans les moments clés, excellait et était plein d'énergie, plein de vie. Il est peut-être le premier Tiger à avoir joué pour nous, et ce surnom le décrit en quelque sorte comme un compétiteur." Sur les réseaux sociaux, son frère Jack lui a adressé un message d'amour : "Je t'aimerai toujours mon frère ! Tu m'as toujours inspiré et je sais que je t'aurai près de moi à chaque instant. Je m'occupe de la famille, ne t'inquiète pas."

Nicole Perez, mère de 27 ans

Nicole Perez élevait seule son fils de quatre ans, Melvin, surnommé "Melo". Âgée de vingt-sept ans, elle venait d'être promue du poste de directrice de l'épicerie-traiteur où elle travaillait, à la Nouvelle-Orléans. Sa patronne a salué sa volonté d'apprendre et de réussir auprès de l'*Associated Press*. Le jeune Melo venait régulièrement voir sa mère au travail, où elle lui apprenait à lire et à compter pendant ses pauses. Une collecte de fonds a été lancée sur GoFundMe afin de permettre de financer les obsèques de Nicole Perez et d'aider son fils dans cette "nouvelle situation de vie". 32 000 dollars, soit un peu plus de 31 000 euros, ont été récoltés.

Hubert Gauthreaux, 21 ans

Hubert Gauthreaux, âgé de vingt et un ans, était jeune diplômé de l'école secondaire Archbishop Shaw de Marrero, en Louisiane. Ce sont des membres de sa famille qui ont confirmé la mort du jeune homme sur les réseaux sociaux. Son ancienne école, dont il est sorti diplômé en 2021, a confirmé son décès : "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que l'ancien élève Hubert Gauthreaux, de la promotion 2021, a été tragiquement tué dans l'acte de violence insensé qui s'est produit tôt ce matin dans le quartier français."