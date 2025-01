Incendies à Los Angeles : accidentels ou criminels ? Les feux encore loin d'être éteints

Le bilan des incendies de Los Angeles s'élève à au moins 10 morts ce vendredi 10 janvier. Les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter des contenir les cinq feux en cours et s'interrogent sur leurs origines.

Les incendies de Los Angeles continuent de faire des dégâts matériels et humains. Le bilan provisoire des feux réalisé par l'institut médico-légal du comté de Los Angeles fait désormais état de 10 morts dans un communiqué publié ce vendredi 10 janvier, un chiffre qui risque encore d'augmenter. "C’est une crise et nous ne savons pas à quoi nous attendre, mais nous sommes prêts à tout", déclarait le shérif de Los Angeles jeudi soir. Plus de 130 000 habitants ont été forcés de fuir leur habitation.

"Il s’agit des incendies les plus étendus, dévastateurs de l’histoire de la Californie", estimait jeudi soir le président américain Joe Biden lors d'une réunion de crise à la Maison Blanche. Au total, cinq feux importants ont déjà brûlé plus de 10 000 hectares dans plusieurs secteurs de la ville. Si l'incendie de Kenneth qui a brûlé 375 hectares a été circoncit vers West Hills, celui de Pacific Palisades qui a ravagé plus de 8 000 hectares depuis le 7 janvier n'est maîtrisé qu'à 6% selon les autorités et l'incendie d'Eaton n'est pas encore contenu. Enfin, les deux autres feux autour de Hurst et de Lidia sont contrôlés à 37 et 60%. Jeudi soir, Joe Biden a annoncé que l'État fédéral prendra en charge 100% des coûts liés aux incendies, tels que le ramassage des débris ou la gestion des abris temporaires, pendant six mois.

La situation permise par la combinaison entre la sécheresse et les vents violents qui soufflent sur Los Angeles ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines heures puisque de nouvelles rafales sont attendues ce vendredi 10 janvier. Le National Weather Service prévient que "des conditions d'avertissement de drapeau rouge de haut niveau [...] restent en vigueur jusqu'à vendredi soir". Los Angeles pourrait connaître son "début d'hiver le plus sec jamais enregistré", des conditions favorables à une importante combustion après deux années pluvieuses qui ont permis à la végétation de se reformer densément, avant le drame de ce début d'année.

Des incendies accidentels ou criminels ?

Les incendies de Los Angeles ont pu progresser à toute vitesse grâce aux conditions météorologiques des derniers jours à Lois Angeles. Après deux années pluvieuses ayant permis à la végétation de se reformer densément, ces derniers mois de sécheresse - la dernière pluie remonte au mois de mai 2024 et n'a offert que quelques millimètres d'eau - ont rendu les broussailles très inflammables. Les vents violents qui ont soufflé et doivent se poursuivre ce vendredi, voire ce week-end, selon le National Weather Service, permettent aux feux de gagner de terrain très vite. Mais la question est de savoir comment les incendies se sont déclarés. Sur Radio 4, le chef des pompiers de Los Angeles a indiqué qu'il n'y avait "aucune preuve concluante" prouvant que les incendies ont été allumés délibérément. Il a précisé que l'enquête ne faisait que commencer : "Maintenant que la sécurité des personnes est assurée en priorité et que nous disposons de ressources suffisantes pour les aider, ils peuvent commencer à creuser l'enquête et voir ce qu'ils peuvent découvrir".

Malgré l'absence de preuve, un homme a bien été arrêté, car suspecté d'avoir allumé un feu criminel, comme l'a rapporté la BBC ce vendredi 10 janvier. Le feu en question serait celui de Kenneth, le dernier à s'être déclaré dans la soirée du jeudi 9 janvier.